https://ria.ru/20230213/artemovsk-1851735479.html

Боец "Вагнера" заявил об успехах в восточной части Артемовска

Боец "Вагнера" заявил об успехах в восточной части Артемовска - РИА Новости, 13.02.2023

Боец "Вагнера" заявил об успехах в восточной части Артемовска

Подразделения "Группы Вагнера" с боями продвигаются в восточной части Артемовска, рассказал РИА Новости боец ЧВК. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:27

2023-02-13T16:27

2023-02-13T16:56

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

россия

чвк "вагнер"

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844555796_0:183:2733:1720_1920x0_80_0_0_cf8a8c2572f99a9ccfe909b6aceebc04.jpg

АРТЕМОВСК (ДНР), 13 фев — РИА Новости. Подразделения "Группы Вагнера" с боями продвигаются в восточной части Артемовска, рассказал РИА Новости боец ЧВК."Вот самая восточная часть города, с тяжелыми боями продвигаемся вперед, выходим к реке Бахмутка. Начинаем практически всю восточную часть контролировать и наблюдать западную", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что действия противника вблизи поселка Ягодное просматриваются."Ягодное, заводы, переправы, взорванные ими мосты видим", — пояснил боец. По его словам, ВСУ также активно ведут разведку беспилотниками.Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что штурмовые подразделения ЧВК взяли населенный пункт Красная Гора под Артемовском в ДНР. Врио главы республики Денис Пушилин ранее отмечал, что союзные силы уже закрепились в северной части города. Кроме того, военным удалось перерезать три из четырех дорог, по которым снабжаются силы ВСУ в городе.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848684489.html

донецкая народная республика

артемовск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, артемовск, россия, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр