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Боец "Вагнера" заявил об успехах в восточной части Артемовска - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/artemovsk-1851735479.html
Боец "Вагнера" заявил об успехах в восточной части Артемовска
Боец "Вагнера" заявил об успехах в восточной части Артемовска - РИА Новости, 13.02.2023
Боец "Вагнера" заявил об успехах в восточной части Артемовска
Подразделения "Группы Вагнера" с боями продвигаются в восточной части Артемовска, рассказал РИА Новости боец ЧВК. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:27
2023-02-13T16:56
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
россия
чвк "вагнер"
ситуация в днр и лнр
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АРТЕМОВСК (ДНР), 13 фев — РИА Новости. Подразделения "Группы Вагнера" с боями продвигаются в восточной части Артемовска, рассказал РИА Новости боец ЧВК."Вот самая восточная часть города, с тяжелыми боями продвигаемся вперед, выходим к реке Бахмутка. Начинаем практически всю восточную часть контролировать и наблюдать западную", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что действия противника вблизи поселка Ягодное просматриваются."Ягодное, заводы, переправы, взорванные ими мосты видим", — пояснил боец. По его словам, ВСУ также активно ведут разведку беспилотниками.Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что штурмовые подразделения ЧВК взяли населенный пункт Красная Гора под Артемовском в ДНР. Врио главы республики Денис Пушилин ранее отмечал, что союзные силы уже закрепились в северной части города. Кроме того, военным удалось перерезать три из четырех дорог, по которым снабжаются силы ВСУ в городе.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848684489.html
донецкая народная республика
артемовск
россия
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безопасность, донецкая народная республика, артемовск, россия, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Россия, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР
16:27 13.02.2023 (обновлено: 16:56 13.02.2023)
 
Боец "Вагнера" заявил об успехах в восточной части Артемовска

Боец "Группы Вагнера" заявил о продвижении в восточной части Артемовска

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 13 фев — РИА Новости. Подразделения "Группы Вагнера" с боями продвигаются в восточной части Артемовска, рассказал РИА Новости боец ЧВК.
"Вот самая восточная часть города, с тяжелыми боями продвигаемся вперед, выходим к реке Бахмутка. Начинаем практически всю восточную часть контролировать и наблюдать западную", — сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что действия противника вблизи поселка Ягодное просматриваются.
"Ягодное, заводы, переправы, взорванные ими мосты видим", — пояснил боец.
По его словам, ВСУ также активно ведут разведку беспилотниками.
Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что штурмовые подразделения ЧВК взяли населенный пункт Красная Гора под Артемовском в ДНР.
Врио главы республики Денис Пушилин ранее отмечал, что союзные силы уже закрепились в северной части города. Кроме того, военным удалось перерезать три из четырех дорог, по которым снабжаются силы ВСУ в городе.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАртемовскРоссияЧВК "Вагнер"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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