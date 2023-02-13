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В ДНР назвали Красную Гору ключом к освобождению Артемовска - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/artemovsk-1851732308.html
В ДНР назвали Красную Гору ключом к освобождению Артемовска
В ДНР назвали Красную Гору ключом к освобождению Артемовска - РИА Новости, 13.02.2023
В ДНР назвали Красную Гору ключом к освобождению Артемовска
Освобождение поселка Красная Гора в Донецкой Народной Республике открывает путь к взятию Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:15
2023-02-13T17:05
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
донецкая народная республика
ян гагин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Освобождение поселка Красная Гора в Донецкой Народной Республике открывает путь к взятию Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".Как отметил Гагин, ВСУ используют трассу для доставки подкрепления и вооружений, ее перекрытие позволит прекратить снабжение.Российские войска постепенно продвигаются, украинский гарнизон Артемовска обречен и скоро сдастся, заключил советник врио главы ДНР.Освобождение Красной Горы добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск сегодня подтвердило Минобороны.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
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безопасность, артемовск, россия, донецкая народная республика, ян гагин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:15 13.02.2023 (обновлено: 17:05 13.02.2023)
 
В ДНР назвали Красную Гору ключом к освобождению Артемовска

Советник Пушилина Гагин назвал Красную Гору ключом к освобождению Артемовска

© AP Photo / LIBKOSДым над Артемовском
Дым над Артемовском - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Дым над Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Освобождение поселка Красная Гора в Донецкой Народной Республике открывает путь к взятию Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".

"Красная Гора — один из ключевых населенных пунктов для увеличения контроля за подходами к Артемовску. И, соответственно, это ключ к дальнейшему наступлению и овладению городом. Точно так же можно сказать, что мы приближаемся к <…> тому, что наша артиллерия будет дотягиваться до дороги Часов Яр — Артемовск, это тоже важно", — сказал он.

Как отметил Гагин, ВСУ используют трассу для доставки подкрепления и вооружений, ее перекрытие позволит прекратить снабжение.
Российские войска постепенно продвигаются, украинский гарнизон Артемовска обречен и скоро сдастся, заключил советник врио главы ДНР.
Освобождение Красной Горы добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск сегодня подтвердило Минобороны.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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