В ДНР назвали Красную Гору ключом к освобождению Артемовска

"Красная Гора — один из ключевых населенных пунктов для увеличения контроля за подходами к Артемовску. И, соответственно, это ключ к дальнейшему наступлению и овладению городом. Точно так же можно сказать, что мы приближаемся к <…> тому, что наша артиллерия будет дотягиваться до дороги Часов Яр — Артемовск, это тоже важно", — сказал он.