https://ria.ru/20230213/artemovsk-1851732308.html
В ДНР назвали Красную Гору ключом к освобождению Артемовска
В ДНР назвали Красную Гору ключом к освобождению Артемовска - РИА Новости, 13.02.2023
В ДНР назвали Красную Гору ключом к освобождению Артемовска
Освобождение поселка Красная Гора в Донецкой Народной Республике открывает путь к взятию Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:15
2023-02-13T16:15
2023-02-13T17:05
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
донецкая народная республика
ян гагин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Освобождение поселка Красная Гора в Донецкой Народной Республике открывает путь к взятию Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".Как отметил Гагин, ВСУ используют трассу для доставки подкрепления и вооружений, ее перекрытие позволит прекратить снабжение.Российские войска постепенно продвигаются, украинский гарнизон Артемовска обречен и скоро сдастся, заключил советник врио главы ДНР.Освобождение Красной Горы добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск сегодня подтвердило Минобороны.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850391859.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:15 13.02.2023 (обновлено: 17:05 13.02.2023)
В ДНР назвали Красную Гору ключом к освобождению Артемовска
Советник Пушилина Гагин назвал Красную Гору ключом к освобождению Артемовска