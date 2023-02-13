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Ереван заявил о важности развития отношений с Москвой - РИА Новости, 13.02.2023
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Ереван заявил о важности развития отношений с Москвой
Ереван заявил о важности развития отношений с Москвой - РИА Новости, 13.02.2023
Ереван заявил о важности развития отношений с Москвой
Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян на встрече с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным заявил о важности дальнейшего развития отношений с Россией, сообщили в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:48
2023-02-13T16:48
россия
армения
ереван
сергей копыркин
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ЕРЕВАН, 13 фев – РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян на встрече с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным заявил о важности дальнейшего развития отношений с Россией, сообщили в понедельник в пресс-службе армянского кабмина. "Хачатрян высоко оценил налаженное тесное сотрудничество с Российской Федерацией и подчеркнул важность развития отношений, особенно в экономической сфере", - говорится на сайте правительства. Отмечается, что Копыркин поздравил Хачатряна с назначением на должность вице-премьера и выразил готовность российской стороны развивать сотрудничество во всех сферах, основываясь на традициях 30-летних партнерских отношений. "Собеседники коснулись текущей повестки армяно-российских союзнических отношений, заявили о важности дальнейшего развития и расширения экономического сотрудничества между двумя странами, рассмотрели вопросы, касающиеся торгово-экономических связей, в том числе растущего объема и структуры товарооборота", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230210/es-1851299983.html
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россия, армения, ереван, сергей копыркин
Россия, Армения, Ереван, Сергей Копыркин
16:48 13.02.2023
 
Ереван заявил о важности развития отношений с Москвой

Вице-премьер Армении Хачатрян заявил о важности развития отношений с Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 фев – РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян на встрече с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным заявил о важности дальнейшего развития отношений с Россией, сообщили в понедельник в пресс-службе армянского кабмина.
"Хачатрян высоко оценил налаженное тесное сотрудничество с Российской Федерацией и подчеркнул важность развития отношений, особенно в экономической сфере", - говорится на сайте правительства.
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Отмечается, что Копыркин поздравил Хачатряна с назначением на должность вице-премьера и выразил готовность российской стороны развивать сотрудничество во всех сферах, основываясь на традициях 30-летних партнерских отношений.
"Собеседники коснулись текущей повестки армяно-российских союзнических отношений, заявили о важности дальнейшего развития и расширения экономического сотрудничества между двумя странами, рассмотрели вопросы, касающиеся торгово-экономических связей, в том числе растущего объема и структуры товарооборота", - отмечается в сообщении.
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