https://ria.ru/20230213/armeniya-1851745677.html

Ереван заявил о важности развития отношений с Москвой

Ереван заявил о важности развития отношений с Москвой - РИА Новости, 13.02.2023

Ереван заявил о важности развития отношений с Москвой

Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян на встрече с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным заявил о важности дальнейшего развития отношений с Россией, сообщили в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:48

2023-02-13T16:48

2023-02-13T16:48

россия

армения

ереван

сергей копыркин

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ЕРЕВАН, 13 фев – РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян на встрече с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным заявил о важности дальнейшего развития отношений с Россией, сообщили в понедельник в пресс-службе армянского кабмина. "Хачатрян высоко оценил налаженное тесное сотрудничество с Российской Федерацией и подчеркнул важность развития отношений, особенно в экономической сфере", - говорится на сайте правительства. Отмечается, что Копыркин поздравил Хачатряна с назначением на должность вице-премьера и выразил готовность российской стороны развивать сотрудничество во всех сферах, основываясь на традициях 30-летних партнерских отношений. "Собеседники коснулись текущей повестки армяно-российских союзнических отношений, заявили о важности дальнейшего развития и расширения экономического сотрудничества между двумя странами, рассмотрели вопросы, касающиеся торгово-экономических связей, в том числе растущего объема и структуры товарооборота", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230210/es-1851299983.html

https://ria.ru/20230208/armeniya-1850527528.html

россия

армения

ереван

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россия, армения, ереван, сергей копыркин