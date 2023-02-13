https://ria.ru/20230213/arktika-1851591173.html

Проект "Чистая Арктика" сообщил Путину о проблеме при уборке территорий

Проект "Чистая Арктика" сообщил Путину о проблеме при уборке территорий - РИА Новости, 13.02.2023

Проект "Чистая Арктика" сообщил Путину о проблеме при уборке территорий

Руководство федерального проекта "Чистая Арктика" довело до президента РФ Владимира Путина проблему в законодательстве об уборках территорий, из-за которого... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T03:25

2023-02-13T03:25

2023-02-13T05:59

россия

камчатский край

владимир путин

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Руководство федерального проекта "Чистая Арктика" довело до президента РФ Владимира Путина проблему в законодательстве об уборках территорий, из-за которого волонтёры вынуждены нарушать нормы права, заявил в интервью РИА Новости член федерального штаба проекта Андрей Нагибин. По его словам, такая проблема касается всех волонтерских действий по очистке территорий в России. "На прошедшем на Камчатке первом молодежном экологическом форуме нам удалось озвучить эту проблему и напрямую обратиться к президенту с просьбой защитить такие проекты. Надеемся, что наши предложения будут проработаны, и пробелы в законодательстве устраняет", - добавил Нагибин. Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" впервые прошёл в сентябре 2022 года в Камчатском крае. Президент РФ Владимир Путин предложил проводить форум ежегодно. "Чистая Арктика" - федеральный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также капитану ледокола, Герою Труда Геннадию Антохину. За два года реализации проекта волонтеры проекта очистили около 340 гектаров и убрали почти 5 тысяч тонн отходов.

https://ria.ru/20230208/arktika-1850629318.html

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камчатский край

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россия, камчатский край, владимир путин