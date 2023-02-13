https://ria.ru/20230213/argentina-1851719425.html

Консул рассказал, есть ли новые случаи задержания россиянок в Аргентине

Консул рассказал, есть ли новые случаи задержания россиянок в Аргентине - РИА Новости, 13.02.2023

Консул рассказал, есть ли новые случаи задержания россиянок в Аргентине

Новых случаев задержания беременных россиянок в аэропорту Аргентины нет, им больше не устраивают длительных допросов, сообщил РИА Новости заведующий консульским РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:11

2023-02-13T16:11

2023-02-13T16:12

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Новых случаев задержания беременных россиянок в аэропорту Аргентины нет, им больше не устраивают длительных допросов, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом Георгий Полин. "Не зафиксировано случаев недопущения беременных и более строгих проверок на границе, чем к остальным пассажирам", – сказал он. Ранее власти Аргентины не пустили в страну шесть беременных россиянок, они находились в аэропорту в Буэнос-Айресе долгое время, три из них – несколько дней. Миграционная служба объяснила отказ тем, что обозначенная женщинами цель визита была ложной. В ночь на 11 февраля им разрешили въехать в страну. Кроме того, миграционные власти на несколько часов останавливали всех беременных россиянок и членов их семей для дополнительных расспросов. Как рассказал РИА Новости один из таких задержанных, пожелавший не называть своего имени, они с женой провели в аэропорту около восьми часов, где их расспрашивали о цели визита, месте жительства, билетах и беременности.

https://ria.ru/20230211/beremennye-1851445126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, аргентина, буэнос-айрес (город)