https://ria.ru/20230213/argentina-1851719425.html
Консул рассказал, есть ли новые случаи задержания россиянок в Аргентине
Консул рассказал, есть ли новые случаи задержания россиянок в Аргентине - РИА Новости, 13.02.2023
Консул рассказал, есть ли новые случаи задержания россиянок в Аргентине
Новых случаев задержания беременных россиянок в аэропорту Аргентины нет, им больше не устраивают длительных допросов, сообщил РИА Новости заведующий консульским РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:11
2023-02-13T16:11
2023-02-13T16:12
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Новых случаев задержания беременных россиянок в аэропорту Аргентины нет, им больше не устраивают длительных допросов, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом Георгий Полин. "Не зафиксировано случаев недопущения беременных и более строгих проверок на границе, чем к остальным пассажирам", – сказал он. Ранее власти Аргентины не пустили в страну шесть беременных россиянок, они находились в аэропорту в Буэнос-Айресе долгое время, три из них – несколько дней. Миграционная служба объяснила отказ тем, что обозначенная женщинами цель визита была ложной. В ночь на 11 февраля им разрешили въехать в страну. Кроме того, миграционные власти на несколько часов останавливали всех беременных россиянок и членов их семей для дополнительных расспросов. Как рассказал РИА Новости один из таких задержанных, пожелавший не называть своего имени, они с женой провели в аэропорту около восьми часов, где их расспрашивали о цели визита, месте жительства, билетах и беременности.
https://ria.ru/20230211/beremennye-1851445126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, аргентина, буэнос-айрес (город)
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16:11 13.02.2023 (обновлено: 16:12 13.02.2023)
Консул рассказал, есть ли новые случаи задержания россиянок в Аргентине
Консул Полин: новых случаев задержания беременных россиянок в Аргентине не зафиксировано
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Новых случаев задержания беременных россиянок в аэропорту Аргентины нет, им больше не устраивают длительных допросов, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом Георгий Полин.
"Не зафиксировано случаев недопущения беременных и более строгих проверок на границе, чем к остальным пассажирам", – сказал он.
Ранее власти Аргентины не пустили
в страну шесть беременных россиянок, они находились в аэропорту в Буэнос-Айресе долгое время, три из них – несколько дней. Миграционная служба объяснила отказ тем, что обозначенная женщинами цель визита была ложной. В ночь на 11 февраля им разрешили въехать в страну.
Кроме того, миграционные власти на несколько часов останавливали всех беременных россиянок и членов их семей для дополнительных расспросов. Как рассказал РИА Новости один из таких задержанных, пожелавший не называть своего имени, они с женой провели в аэропорту около восьми часов, где их расспрашивали о цели визита, месте жительства, билетах и беременности.