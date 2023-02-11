https://ria.ru/20230211/argentina-1851356170.html

Аргентина начала отзывать ВНЖ россиян, получивших его после рождения детей

Аргентина начала отзывать ВНЖ россиян, получивших его после рождения детей - РИА Новости, 11.02.2023

Аргентина начала отзывать ВНЖ россиян, получивших его после рождения детей

Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T07:12

2023-02-11T07:12

2023-02-11T14:52

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев — РИА Новости. Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране, сообщила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно телеканалу C5N.Ранее власти Аргентины не пустили в страну шестерых беременных россиянок, они находятся в аэропорту в Аргентине, три из них — уже не один день. Миграционная служба объяснила отказ тем, что обозначенная женщинами цель визита была ложной."То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами (Аргентины), чем внутри (страны)", — сказала Кариньяно.Таким образом, когда в суде будет рассматриваться вопрос об аргентинском гражданстве для россиянина, миграционная служба подаст данные, что вид на жительство был приостановлен, потому что данный человек "провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал", пояснила она. "Если суд, несмотря на эти данные, хочет предоставить гражданство человеку, который не живет и не жил в Аргентине, это его дело. Мы отменяем вид на жительство (для таких россиян. — Прим. ред.)", — сказала директор службы.Между тем находящиеся в Буэнос-Айресе россияне собрались у здания правительства в поддержку беременных соотечественниц, застрявших в аэропорту, передает корреспондент РИА Новости. У дома правительства собрались 14 человек, в руках у некоторых из них плакаты с надписью "Быть беременной — это не преступление".Призывы прийти на акцию в поддержку беременных россиянок стали появляться в местных телеграм-каналах в пятницу днем. Кроме того, россияне собрали необходимые вещи для беременных в аэропорту, им отвезут их уже сегодня."Жуткая ситуация, так нельзя. То, что происходит в аэропорту, это нонсенс. Аргентина же самая гостеприимная в мире страна, это страна мигрантов", — сказал РИА Новости пришедший на акцию Александр. — То, что происходит, вопиющая ситуация. Нет никаких оснований держать там девушек".

https://ria.ru/20230210/rossiyanki-1851306468.html

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в мире, аргентина, новости - туризм