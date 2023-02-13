https://ria.ru/20230213/arest-1851640188.html

СК запросит арест четырех мигрантов после избиения мужчины на юге Москвы

СК запросит арест четырех мигрантов после избиения мужчины на юге Москвы - РИА Новости, 13.02.2023

СК запросит арест четырех мигрантов после избиения мужчины на юге Москвы

СК будет просить об аресте четырех обвиняемых по делу об избиении толпой мигрантов юноши на Каширском шоссе, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:22

2023-02-13T11:22

2023-02-13T11:53

происшествия

москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. СК будет просить об аресте четырех обвиняемых по делу об избиении толпой мигрантов юноши на Каширском шоссе, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. В воскресенье пресс-служба московского главка МВД РФ сообщила о возбуждении уголовного дела о хулиганстве после распространения в СМИ видео потасовки на Каширском шоссе. По предварительным данным полиции, у драки был бытовой повод. "Накануне следствие обратилось в надзорный орган о передаче указанного уголовного дела из органов полиции в производство СУ по ЮАО ГСУ СК России по Москве", - сказала она. По данным следствия, 10 февраля группа молодых людей, выходцев из Средней Азии, напали на юношу и избили его. "В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны четыре фигуранта 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения, им предъявлено обвинение", - сказала она, добавив, что в ближайшее время попросит суд об аресте обвиняемых. Потерпевшему проведут судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, следователи уже провели обыски у подозреваемых.В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что все участники потасовки, в том числе и потерпевший, - граждане Таджикистана. Драка произошла из-за того, что потерпевший заступился за свою девушку.

https://ria.ru/20230213/strelba-1851603780.html

https://ria.ru/20230211/pitbul-1851394253.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)