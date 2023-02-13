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Российские войска поразили ангар с украинскими танками под Донецком - РИА Новости, 13.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/angar-1851634825.html
Российские войска поразили ангар с украинскими танками под Донецком
Российские войска поразили ангар с украинскими танками под Донецком - РИА Новости, 13.02.2023
Российские войска поразили ангар с украинскими танками под Донецком
Бойцы 1-й Славянской бригады поразили ангар с украинскими танками под Донецком, в распоряжении РИА Новости оказались соответствующие кадры. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:03
2023-02-13T11:53
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецк
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ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Бойцы 1-й Славянской бригады поразили ангар с украинскими танками под Донецком, в распоряжении РИА Новости оказались соответствующие кадры. Разведка установила расположение вражеской техники в строении, и первый же залп из установки "Град" поразил цель. На это указывает характерное возгорание. Накануне в сводке Минобороны сообщалось, что на Южнодонецком направлении "нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Угледар", на Донецком за сутки уничтожены свыше 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также артиллерийский склад.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230211/tanki-1851344588.html
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Поражение "Градами" украинского ангара с танками
Бойцы 1-й Славянской бригады из "Градов" поразили украинский ангар с танками.
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вооруженные силы рф, донецк
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецк
11:03 13.02.2023 (обновлено: 11:53 13.02.2023)
 
Российские войска поразили ангар с украинскими танками под Донецком

Опубликовано видео, как российские войска поражают ангар с танками ВСУ под Донецком

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Бойцы 1-й Славянской бригады поразили ангар с украинскими танками под Донецком, в распоряжении РИА Новости оказались соответствующие кадры.
Разведка установила расположение вражеской техники в строении, и первый же залп из установки "Град" поразил цель. На это указывает характерное возгорание.
Немецкий танк Leopard 1A1A1 - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 01:26
В США раскрыли правду о западных танках для Украины
Накануне в сводке Минобороны сообщалось, что на Южнодонецком направлении "нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Угледар", на Донецком за сутки уничтожены свыше 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также артиллерийский склад.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
08:00
Европе показали войну
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонецк
 
 
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