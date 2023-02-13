https://ria.ru/20230213/angar-1851634825.html

Российские войска поразили ангар с украинскими танками под Донецком

Российские войска поразили ангар с украинскими танками под Донецком - РИА Новости, 13.02.2023

Российские войска поразили ангар с украинскими танками под Донецком

Бойцы 1-й Славянской бригады поразили ангар с украинскими танками под Донецком, в распоряжении РИА Новости оказались соответствующие кадры. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:03

2023-02-13T11:03

2023-02-13T11:53

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

донецк

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ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Бойцы 1-й Славянской бригады поразили ангар с украинскими танками под Донецком, в распоряжении РИА Новости оказались соответствующие кадры. Разведка установила расположение вражеской техники в строении, и первый же залп из установки "Град" поразил цель. На это указывает характерное возгорание. Накануне в сводке Минобороны сообщалось, что на Южнодонецком направлении "нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Угледар", на Донецком за сутки уничтожены свыше 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также артиллерийский склад.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230211/tanki-1851344588.html

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Поражение "Градами" украинского ангара с танками Бойцы 1-й Славянской бригады из "Градов" поразили украинский ангар с танками. 2023-02-13T11:03 true PT0M30S

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Влада Копылова

вооруженные силы рф, донецк