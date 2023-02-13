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В Альфа-банке прокомментировали сообщение о новых санкциях ЕС - РИА Новости, 13.02.2023
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В Альфа-банке прокомментировали сообщение о новых санкциях ЕС
В Альфа-банке прокомментировали сообщение о новых санкциях ЕС - РИА Новости, 13.02.2023
В Альфа-банке прокомментировали сообщение о новых санкциях ЕС
Новые санкции Евросоюза против Альфа-банка в случае их введения не отразятся на его клиентах, переводы в долларах и евро отключили еще весной, сообщили РИА... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:40
2023-02-13T10:50
экономика
россия
альфа-банк
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против Альфа-банка в случае их введения не отразятся на его клиентах, переводы в долларах и евро отключили еще весной, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Новый пакет санкций Евросоюза против России может включать четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, сообщило ранее в понедельник издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов. "Альфа-банк работает как обычно. Можно открывать счета и вклады, расплачиваться картами без ограничений по всей России. Переводы внутри страны проходят моментально. Переводы в долларах и евро в Альфа-банке отключили еще весной. Для клиентов ничего не поменяется", - ответили в банке на вопрос агентства, как новые санкции в случае их введения отразятся на деятельности банка. В конце марта власти Великобритании ввели санкции против ряда кредитных организаций РФ, в частности, Альфа-банка. У них в Британии будут заморожены активы. Альфа-банк попал под блокирующие санкции США в начале апреля. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка, а российские клиенты брокера банка не могут проводить операции с иностранными ценными бумагами.
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экономика, россия, альфа-банк, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Альфа-банк, Санкции в отношении России
10:40 13.02.2023 (обновлено: 10:50 13.02.2023)
 
В Альфа-банке прокомментировали сообщение о новых санкциях ЕС

Альфа-банк заявил, что новые санкции ЕС, в случае их введения, не отразятся на клиентах

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Логотип банка "Альфа-банк". Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против Альфа-банка в случае их введения не отразятся на его клиентах, переводы в долларах и евро отключили еще весной, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Новый пакет санкций Евросоюза против России может включать четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, сообщило ранее в понедельник издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.
"Альфа-банк работает как обычно. Можно открывать счета и вклады, расплачиваться картами без ограничений по всей России. Переводы внутри страны проходят моментально. Переводы в долларах и евро в Альфа-банке отключили еще весной. Для клиентов ничего не поменяется", - ответили в банке на вопрос агентства, как новые санкции в случае их введения отразятся на деятельности банка.
В конце марта власти Великобритании ввели санкции против ряда кредитных организаций РФ, в частности, Альфа-банка. У них в Британии будут заморожены активы. Альфа-банк попал под блокирующие санкции США в начале апреля. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка, а российские клиенты брокера банка не могут проводить операции с иностранными ценными бумагами.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
09:22
СМИ: новый пакет санкций ЕС может коснуться четырех российских банков
 
ЭкономикаРоссияАльфа-банкСанкции в отношении России
 
 
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