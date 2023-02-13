https://ria.ru/20230213/alfa-bank-1851627423.html

В Альфа-банке прокомментировали сообщение о новых санкциях ЕС

В Альфа-банке прокомментировали сообщение о новых санкциях ЕС - РИА Новости, 13.02.2023

В Альфа-банке прокомментировали сообщение о новых санкциях ЕС

Новые санкции Евросоюза против Альфа-банка в случае их введения не отразятся на его клиентах, переводы в долларах и евро отключили еще весной, сообщили РИА... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T10:40

2023-02-13T10:40

2023-02-13T10:50

экономика

россия

альфа-банк

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против Альфа-банка в случае их введения не отразятся на его клиентах, переводы в долларах и евро отключили еще весной, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Новый пакет санкций Евросоюза против России может включать четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, сообщило ранее в понедельник издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов. "Альфа-банк работает как обычно. Можно открывать счета и вклады, расплачиваться картами без ограничений по всей России. Переводы внутри страны проходят моментально. Переводы в долларах и евро в Альфа-банке отключили еще весной. Для клиентов ничего не поменяется", - ответили в банке на вопрос агентства, как новые санкции в случае их введения отразятся на деятельности банка. В конце марта власти Великобритании ввели санкции против ряда кредитных организаций РФ, в частности, Альфа-банка. У них в Британии будут заморожены активы. Альфа-банк попал под блокирующие санкции США в начале апреля. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка, а российские клиенты брокера банка не могут проводить операции с иностранными ценными бумагами.

https://ria.ru/20230213/bank-1851609211.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, альфа-банк, санкции в отношении россии