Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника Алаудинова - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/alaudinov-1851608209.html
Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника Алаудинова
Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника Алаудинова - РИА Новости, 13.02.2023
Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника Алаудинова
На командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР, помощника главы Чечни Апты Алаудинова произошло... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:20
2023-02-13T10:16
апты алаудинов
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3120601b7a5c4dc552482317b38ce2.jpg
ГРОЗНЫЙ, 13 фев — РИА Новости. На командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР, помощника главы Чечни Апты Алаудинова произошло покушение, сообщил руководитель республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Пострадавших поместили в медсанчасть, где один из военных медиков оказался профессиональным токсикологом. Благодаря грамотным действиям врачей удалось избежать тяжелых последствий.Сейчас Алаудинов и два его адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку.Специалисты взяли биологические материалы, чтобы установить отравляющее вещество. Идет расследование покушения, уже есть результаты, заключил Кадыров.
https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1850090675.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed03933355e0dabab716218df4ff4b3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
апты алаудинов, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), происшествия
Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Происшествия
09:20 13.02.2023 (обновлено: 10:16 13.02.2023)
 
Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника Алаудинова

Глава Чечни Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника Алаудинова

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 13 фев — РИА Новости. На командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР, помощника главы Чечни Апты Алаудинова произошло покушение, сообщил руководитель республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

"Восьмого февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты", — говорится в публикации.

Пострадавших поместили в медсанчасть, где один из военных медиков оказался профессиональным токсикологом. Благодаря грамотным действиям врачей удалось избежать тяжелых последствий.
Сейчас Алаудинов и два его адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку.
Специалисты взяли биологические материалы, чтобы установить отравляющее вещество. Идет расследование покушения, уже есть результаты, заключил Кадыров.
Сотрудник следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 16:47Специальная военная операция на Украине
СК России расследует данные о применении химоружия ВСУ
 
Апты АлаудиновРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала