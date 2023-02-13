https://ria.ru/20230213/alaudinov-1851608209.html

Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника Алаудинова

Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника Алаудинова - РИА Новости, 13.02.2023

Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника Алаудинова

На командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР, помощника главы Чечни Апты Алаудинова произошло... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:20

2023-02-13T09:20

2023-02-13T10:16

апты алаудинов

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 13 фев — РИА Новости. На командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР, помощника главы Чечни Апты Алаудинова произошло покушение, сообщил руководитель республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Пострадавших поместили в медсанчасть, где один из военных медиков оказался профессиональным токсикологом. Благодаря грамотным действиям врачей удалось избежать тяжелых последствий.Сейчас Алаудинов и два его адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку.Специалисты взяли биологические материалы, чтобы установить отравляющее вещество. Идет расследование покушения, уже есть результаты, заключил Кадыров.

https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1850090675.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

апты алаудинов, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), происшествия