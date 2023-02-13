09:20 13.02.2023 (обновлено: 10:16 13.02.2023)
Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника Алаудинова
Глава Чечни Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника Алаудинова
© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 13 фев — РИА Новости. На командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР, помощника главы Чечни Апты Алаудинова произошло покушение, сообщил руководитель республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Восьмого февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты", — говорится в публикации.
Пострадавших поместили в медсанчасть, где один из военных медиков оказался профессиональным токсикологом. Благодаря грамотным действиям врачей удалось избежать тяжелых последствий.
Сейчас Алаудинов и два его адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку.
Специалисты взяли биологические материалы, чтобы установить отравляющее вещество. Идет расследование покушения, уже есть результаты, заключил Кадыров.