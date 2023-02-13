Рейтинг@Mail.ru
Швейцария заблокировала российские активы на восемь миллиардов долларов - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/aktivy-1851811579.html
Швейцария заблокировала российские активы на восемь миллиардов долларов
Швейцария заблокировала российские активы на восемь миллиардов долларов - РИА Новости, 13.02.2023
Швейцария заблокировала российские активы на восемь миллиардов долларов
Правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций, но Credit Suisse мог заблокировать другие российские... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T20:51
2023-02-13T21:13
экономика
швейцария
россия
в мире
credit suisse
санкции в отношении россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_4e90096b37b96724b47a6857936ef809.jpg
ЖЕНЕВА, 13 фев – РИА Новости. Правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций, но Credit Suisse мог заблокировать другие российские активы, на которые наложены санкции другими государствами, заявила РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Антье Бэрчи.Ранее местная газета SonntagsZeitung сообщила, что один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов)."По состоянию на 1 декабря 2022 года в Швейцарии заблокировано 7,5 миллиардов швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов – ред.)… Согласно статье SonntagsZeitung, цифры, представленные Credit Suisse, включают не только средства, заблокированные из-за швейцарских санкций, но и средства, принадлежащие физическим или юридическим лицам, на которые наложены санкции в других странах", - сказала она.Она добавила, что в настоящее время правительство также заморозило 15 объектов недвижимости, расположенных в шести кантонах.Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России из-за конфликта на Украине.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230210/aktivy-1851298545.html
https://ria.ru/20230213/britaniya-1851592792.html
швейцария
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_39ea91a6b98fae18d33614b493b80488.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, швейцария, россия, в мире, credit suisse , санкции в отношении россии, украина
Экономика, Швейцария, Россия, В мире, Credit Suisse , Санкции в отношении России, Украина
20:51 13.02.2023 (обновлено: 21:13 13.02.2023)
 
Швейцария заблокировала российские активы на восемь миллиардов долларов

Швейцария заблокировала российские активы на сумму в 8,1 миллиарда долларов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 13 фев – РИА Новости. Правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций, но Credit Suisse мог заблокировать другие российские активы, на которые наложены санкции другими государствами, заявила РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Антье Бэрчи.
Ранее местная газета SonntagsZeitung сообщила, что один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 19:23
Украина продаст конфискованные российские активы на аукционах
"По состоянию на 1 декабря 2022 года в Швейцарии заблокировано 7,5 миллиардов швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов – ред.)… Согласно статье SonntagsZeitung, цифры, представленные Credit Suisse, включают не только средства, заблокированные из-за швейцарских санкций, но и средства, принадлежащие физическим или юридическим лицам, на которые наложены санкции в других странах", - сказала она.
Она добавила, что в настоящее время правительство также заморозило 15 объектов недвижимости, расположенных в шести кантонах.
Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России из-за конфликта на Украине.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Лондон - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 04:37
Британия готовится конфисковать российские активы, заявил посол в Лондоне
 
ЭкономикаШвейцарияРоссияВ миреCredit SuisseСанкции в отношении РоссииУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала