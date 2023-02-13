https://ria.ru/20230213/aktivy-1851811579.html
Швейцария заблокировала российские активы на восемь миллиардов долларов
Швейцария заблокировала российские активы на восемь миллиардов долларов - РИА Новости, 13.02.2023
Швейцария заблокировала российские активы на восемь миллиардов долларов
Правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций, но Credit Suisse мог заблокировать другие российские... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T20:51
2023-02-13T20:51
2023-02-13T21:13
экономика
швейцария
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credit suisse
санкции в отношении россии
украина
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ЖЕНЕВА, 13 фев – РИА Новости. Правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций, но Credit Suisse мог заблокировать другие российские активы, на которые наложены санкции другими государствами, заявила РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Антье Бэрчи.Ранее местная газета SonntagsZeitung сообщила, что один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов)."По состоянию на 1 декабря 2022 года в Швейцарии заблокировано 7,5 миллиардов швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов – ред.)… Согласно статье SonntagsZeitung, цифры, представленные Credit Suisse, включают не только средства, заблокированные из-за швейцарских санкций, но и средства, принадлежащие физическим или юридическим лицам, на которые наложены санкции в других странах", - сказала она.Она добавила, что в настоящее время правительство также заморозило 15 объектов недвижимости, расположенных в шести кантонах.Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России из-за конфликта на Украине.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230210/aktivy-1851298545.html
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экономика, швейцария, россия, в мире, credit suisse , санкции в отношении россии, украина
Экономика, Швейцария, Россия, В мире, Credit Suisse , Санкции в отношении России, Украина
20:51 13.02.2023 (обновлено: 21:13 13.02.2023)
Швейцария заблокировала российские активы на восемь миллиардов долларов
Швейцария заблокировала российские активы на сумму в 8,1 миллиарда долларов
ЖЕНЕВА, 13 фев – РИА Новости. Правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций, но Credit Suisse мог заблокировать другие российские активы, на которые наложены санкции другими государствами, заявила РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Антье Бэрчи.
Ранее местная газета SonntagsZeitung сообщила, что один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).
"По состоянию на 1 декабря 2022 года в Швейцарии заблокировано 7,5 миллиардов швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов – ред.)… Согласно статье SonntagsZeitung, цифры, представленные Credit Suisse, включают не только средства, заблокированные из-за швейцарских санкций, но и средства, принадлежащие физическим или юридическим лицам, на которые наложены санкции в других странах", - сказала она.
Она добавила, что в настоящее время правительство также заморозило 15 объектов недвижимости, расположенных в шести кантонах.
Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России
из-за конфликта на Украине
.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.