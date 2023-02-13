https://ria.ru/20230213/aktivy-1851811579.html

Швейцария заблокировала российские активы на восемь миллиардов долларов

Швейцария заблокировала российские активы на восемь миллиардов долларов - РИА Новости, 13.02.2023

Швейцария заблокировала российские активы на восемь миллиардов долларов

Правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций, но Credit Suisse мог заблокировать другие российские... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T20:51

2023-02-13T20:51

2023-02-13T21:13

экономика

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россия

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credit suisse

санкции в отношении россии

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ЖЕНЕВА, 13 фев – РИА Новости. Правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций, но Credit Suisse мог заблокировать другие российские активы, на которые наложены санкции другими государствами, заявила РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Антье Бэрчи.Ранее местная газета SonntagsZeitung сообщила, что один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов)."По состоянию на 1 декабря 2022 года в Швейцарии заблокировано 7,5 миллиардов швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов – ред.)… Согласно статье SonntagsZeitung, цифры, представленные Credit Suisse, включают не только средства, заблокированные из-за швейцарских санкций, но и средства, принадлежащие физическим или юридическим лицам, на которые наложены санкции в других странах", - сказала она.Она добавила, что в настоящее время правительство также заморозило 15 объектов недвижимости, расположенных в шести кантонах.Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России из-за конфликта на Украине.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230210/aktivy-1851298545.html

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экономика, швейцария, россия, в мире, credit suisse , санкции в отношении россии, украина