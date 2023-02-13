https://ria.ru/20230213/aerostaty-1851640335.html

В МИД КНР заявили о незаконных пролетах американских аэростатов над Китаем

В МИД КНР заявили о незаконных пролетах американских аэростатов над Китаем - РИА Новости, 13.02.2023

В МИД КНР заявили о незаконных пролетах американских аэростатов над Китаем

Американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая с начала года, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:22

2023-02-13T11:22

2023-02-13T14:22

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ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая с начала года, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Дипломат указал, что Штаты не получали разрешения на эти полеты у Пекина.В ответ на вопрос, о каком именно периоде идет речь, он отметил, что отсчет можно вести с 1 января 2022 года.Представитель МИД КНР подчеркнул, что США на протяжении длительного времени злоупотребляли собственными преимуществами в технологической сфере для ведения широкомасштабной и неизбирательной прослушки всего мира, в том числе собственных союзников.По его словам, Штаты в первую очередь должны переосмыслить собственные действия и изменить свой курс вместо того, чтобы клеветать, очернять и подстрекать.Четвертого февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США.Кроме того, военные на прошлой неделе сбили еще два "высотных объекта" над штатом Аляска и Канадой.Министр обороны США Ллойд Остин предположил, что Китай использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этого инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай.Как заявляют в Пентагоне, по меньшей мере три воздушных шара залетали в Америку во времена президентства Дональда Трампа, который это опровергает. Американцы утверждают, что китайцы использовали высотные аэростаты для сбора разведывательной информации по всему миру — более чем в 40 странах на пяти континентах.Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута. Кроме того, КНР требует вернуть обломки аппарата.

https://ria.ru/20230213/norad-1851592333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, сша, мид кнр