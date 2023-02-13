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В МИД КНР заявили о незаконных пролетах американских аэростатов над Китаем - РИА Новости, 13.02.2023
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В МИД КНР заявили о незаконных пролетах американских аэростатов над Китаем
В МИД КНР заявили о незаконных пролетах американских аэростатов над Китаем - РИА Новости, 13.02.2023
В МИД КНР заявили о незаконных пролетах американских аэростатов над Китаем
Американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая с начала года, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:22
2023-02-13T14:22
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ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая с начала года, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Дипломат указал, что Штаты не получали разрешения на эти полеты у Пекина.В ответ на вопрос, о каком именно периоде идет речь, он отметил, что отсчет можно вести с 1 января 2022 года.Представитель МИД КНР подчеркнул, что США на протяжении длительного времени злоупотребляли собственными преимуществами в технологической сфере для ведения широкомасштабной и неизбирательной прослушки всего мира, в том числе собственных союзников.По его словам, Штаты в первую очередь должны переосмыслить собственные действия и изменить свой курс вместо того, чтобы клеветать, очернять и подстрекать.Четвертого февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США.Кроме того, военные на прошлой неделе сбили еще два "высотных объекта" над штатом Аляска и Канадой.Министр обороны США Ллойд Остин предположил, что Китай использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этого инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай.Как заявляют в Пентагоне, по меньшей мере три воздушных шара залетали в Америку во времена президентства Дональда Трампа, который это опровергает. Американцы утверждают, что китайцы использовали высотные аэростаты для сбора разведывательной информации по всему миру — более чем в 40 странах на пяти континентах.Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута. Кроме того, КНР требует вернуть обломки аппарата.
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в мире, китай, сша, мид кнр
В мире, Китай, США, МИД КНР
11:22 13.02.2023 (обновлено: 14:22 13.02.2023)
 
В МИД КНР заявили о незаконных пролетах американских аэростатов над Китаем

МИД КНР: аэростаты из США более десяти раз незаконно пролетали над Китаем с 2022 года

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая с начала года, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Дипломат указал, что Штаты не получали разрешения на эти полеты у Пекина.

"Незаконный вход воздушных шаров США в воздушное пространство других государств — обычное явление", — подчеркнул Ван Вэньбинь.

В ответ на вопрос, о каком именно периоде идет речь, он отметил, что отсчет можно вести с 1 января 2022 года.
Моряки ВМС США транспортируют высотный аэростат наблюдения у побережья Миртл-Бич, Южная Каролина. 5 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
04:11
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Представитель МИД КНР подчеркнул, что США на протяжении длительного времени злоупотребляли собственными преимуществами в технологической сфере для ведения широкомасштабной и неизбирательной прослушки всего мира, в том числе собственных союзников.
"Операции США по хищению конфиденциальной информации распространяются по всему миру, ущемляя суверенитет и интересы других стран, нарушая международное право и основные нормы международных отношений. США по праву считаются крупнейшей в мире империей шпионажа и слежки", — указал дипломат.
По его словам, Штаты в первую очередь должны переосмыслить собственные действия и изменить свой курс вместо того, чтобы клеветать, очернять и подстрекать.
Четвертого февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США.
Кроме того, военные на прошлой неделе сбили еще два "высотных объекта" над штатом Аляска и Канадой.
Министр обороны США Ллойд Остин предположил, что Китай использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этого инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай.
Как заявляют в Пентагоне, по меньшей мере три воздушных шара залетали в Америку во времена президентства Дональда Трампа, который это опровергает. Американцы утверждают, что китайцы использовали высотные аэростаты для сбора разведывательной информации по всему миру — более чем в 40 странах на пяти континентах.
Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута. Кроме того, КНР требует вернуть обломки аппарата.
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