https://ria.ru/20230213/aerostaty-1851640335.html
В МИД КНР заявили о незаконных пролетах американских аэростатов над Китаем
В МИД КНР заявили о незаконных пролетах американских аэростатов над Китаем - РИА Новости, 13.02.2023
В МИД КНР заявили о незаконных пролетах американских аэростатов над Китаем
Американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая с начала года, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:22
2023-02-13T11:22
2023-02-13T14:22
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ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая с начала года, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Дипломат указал, что Штаты не получали разрешения на эти полеты у Пекина.В ответ на вопрос, о каком именно периоде идет речь, он отметил, что отсчет можно вести с 1 января 2022 года.Представитель МИД КНР подчеркнул, что США на протяжении длительного времени злоупотребляли собственными преимуществами в технологической сфере для ведения широкомасштабной и неизбирательной прослушки всего мира, в том числе собственных союзников.По его словам, Штаты в первую очередь должны переосмыслить собственные действия и изменить свой курс вместо того, чтобы клеветать, очернять и подстрекать.Четвертого февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США.Кроме того, военные на прошлой неделе сбили еще два "высотных объекта" над штатом Аляска и Канадой.Министр обороны США Ллойд Остин предположил, что Китай использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этого инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай.Как заявляют в Пентагоне, по меньшей мере три воздушных шара залетали в Америку во времена президентства Дональда Трампа, который это опровергает. Американцы утверждают, что китайцы использовали высотные аэростаты для сбора разведывательной информации по всему миру — более чем в 40 странах на пяти континентах.Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута. Кроме того, КНР требует вернуть обломки аппарата.
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в мире, китай, сша, мид кнр
В мире, Китай, США, МИД КНР
11:22 13.02.2023 (обновлено: 14:22 13.02.2023)
В МИД КНР заявили о незаконных пролетах американских аэростатов над Китаем
МИД КНР: аэростаты из США более десяти раз незаконно пролетали над Китаем с 2022 года
ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая с начала года, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Дипломат указал, что Штаты не получали разрешения на эти полеты у Пекина.
"Незаконный вход воздушных шаров США в воздушное пространство других государств — обычное явление", — подчеркнул Ван Вэньбинь.
В ответ на вопрос, о каком именно периоде идет речь, он отметил, что отсчет можно вести с 1 января 2022 года.
Представитель МИД КНР подчеркнул, что США на протяжении длительного времени злоупотребляли собственными преимуществами в технологической сфере для ведения широкомасштабной и неизбирательной прослушки всего мира, в том числе собственных союзников.
"Операции США по хищению конфиденциальной информации распространяются по всему миру, ущемляя суверенитет и интересы других стран, нарушая международное право и основные нормы международных отношений. США по праву считаются крупнейшей в мире империей шпионажа и слежки", — указал дипломат.
По его словам, Штаты в первую очередь должны переосмыслить собственные действия и изменить свой курс вместо того, чтобы клеветать, очернять и подстрекать.
Четвертого февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном
китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США.
Кроме того, военные на прошлой неделе сбили еще два "высотных объекта" над штатом Аляска
и Канадой
.
Министр обороны США Ллойд Остин
предположил, что Китай использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этого инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен
отложил визит в Китай.
Как заявляют в Пентагоне, по меньшей мере три воздушных шара залетали в Америку
во времена президентства Дональда Трампа
, который это опровергает. Американцы утверждают, что китайцы использовали высотные аэростаты для сбора разведывательной информации по всему миру — более чем в 40 странах на пяти континентах.
Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута. Кроме того, КНР требует вернуть обломки аппарата.