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США и Китай провели консультации по инциденту со сбитым аэростатом - РИА Новости, 13.02.2023
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США и Китай провели консультации по инциденту со сбитым аэростатом
США и Китай провели консультации по инциденту со сбитым аэростатом - РИА Новости, 13.02.2023
США и Китай провели консультации по инциденту со сбитым аэростатом
США провели на высоком уровне консультации с Китаем на тему инцидента со сбитым воздушным шаром, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T22:32
2023-02-13T22:32
в мире
сша
китай
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. США провели на высоком уровне консультации с Китаем на тему инцидента со сбитым воздушным шаром, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби. Кирби добавил, что обе страны поддерживают рутинные дипломатические контакты через посольство США в Пекине. Он также несколько раз повторил, что в небе над Китаем нет американских летательных аппаратов, которые бы занимались сбором разведывательной информации. США сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть страны. В Вашингтоне утверждают, что воздушный шар использовался для шпионажа, в Пекине говорят, что это был гражданские метеозонд.
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в мире, сша, китай, джон кирби
В мире, США, Китай, Джон Кирби
22:32 13.02.2023
 
США и Китай провели консультации по инциденту со сбитым аэростатом

США и Китай провели консультации на высоком уровне по инциденту со сбитым аэростатом

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. США провели на высоком уровне консультации с Китаем на тему инцидента со сбитым воздушным шаром, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби.
"По поводу этого инцидента со шпионским аэростатом мы провели в частном порядке консультации с высокопоставленными китайскими должностными лицами", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Кирби добавил, что обе страны поддерживают рутинные дипломатические контакты через посольство США в Пекине.
Он также несколько раз повторил, что в небе над Китаем нет американских летательных аппаратов, которые бы занимались сбором разведывательной информации.
США сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть страны. В Вашингтоне утверждают, что воздушный шар использовался для шпионажа, в Пекине говорят, что это был гражданские метеозонд.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 16:00
США назвали заявления о шарах для слежения над территорией КНР ложными
 
В миреСШАКитайДжон Кирби
 
 
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