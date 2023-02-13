https://ria.ru/20230213/aerostat-1851823201.html
США и Китай провели консультации по инциденту со сбитым аэростатом
США и Китай провели консультации по инциденту со сбитым аэростатом - РИА Новости, 13.02.2023
США и Китай провели консультации по инциденту со сбитым аэростатом
США провели на высоком уровне консультации с Китаем на тему инцидента со сбитым воздушным шаром, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T22:32
2023-02-13T22:32
2023-02-13T22:32
в мире
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китай
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. США провели на высоком уровне консультации с Китаем на тему инцидента со сбитым воздушным шаром, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби. Кирби добавил, что обе страны поддерживают рутинные дипломатические контакты через посольство США в Пекине. Он также несколько раз повторил, что в небе над Китаем нет американских летательных аппаратов, которые бы занимались сбором разведывательной информации. США сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть страны. В Вашингтоне утверждают, что воздушный шар использовался для шпионажа, в Пекине говорят, что это был гражданские метеозонд.
https://ria.ru/20230213/shary-1851726279.html
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в мире, сша, китай, джон кирби
В мире, США, Китай, Джон Кирби
США и Китай провели консультации по инциденту со сбитым аэростатом
США и Китай провели консультации на высоком уровне по инциденту со сбитым аэростатом