https://ria.ru/20230213/aerostat-1851823201.html

США и Китай провели консультации по инциденту со сбитым аэростатом

США и Китай провели консультации по инциденту со сбитым аэростатом - РИА Новости, 13.02.2023

США и Китай провели консультации по инциденту со сбитым аэростатом

США провели на высоком уровне консультации с Китаем на тему инцидента со сбитым воздушным шаром, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T22:32

2023-02-13T22:32

2023-02-13T22:32

в мире

сша

китай

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. США провели на высоком уровне консультации с Китаем на тему инцидента со сбитым воздушным шаром, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби. Кирби добавил, что обе страны поддерживают рутинные дипломатические контакты через посольство США в Пекине. Он также несколько раз повторил, что в небе над Китаем нет американских летательных аппаратов, которые бы занимались сбором разведывательной информации. США сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть страны. В Вашингтоне утверждают, что воздушный шар использовался для шпионажа, в Пекине говорят, что это был гражданские метеозонд.

https://ria.ru/20230213/shary-1851726279.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, джон кирби