https://ria.ru/20230213/adygeya-1851789231.html

Адыгея изучает опыт Татарстана в создании индустриальных зон

Адыгея изучает опыт Татарстана в создании индустриальных зон - РИА Новости, 13.02.2023

Адыгея изучает опыт Татарстана в создании индустриальных зон

Адыгея, реализующая проект создания промышленного парка, изучает опыт организации индустриальных зон в Татарстане, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T19:02

2023-02-13T19:02

2023-02-13T19:02

республика адыгея

россия

тахтамукайский район

республика татарстан (татарстан)

мурат кумпилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150959/20/1509592071_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_170e1fbc52f4351b28a3ad9f4e0434f4.jpg

МАЙКОП, 13 фев – РИА Новости. Адыгея, реализующая проект создания промышленного парка, изучает опыт организации индустриальных зон в Татарстане, сообщает пресс-служба правительства республики."Делегация Адыгеи под руководством главы республики Мурата Кумпилова в рамках рабочей поездки в Республику Татарстан посетила Камский индустриальный парк "Мастер" и особую экономическую зону "Алабуга" для ознакомления с проектами, влияющими на развитие промышленного потенциала региона", - говорится в сообщении.Гостям из Адыгеи рассказали, что "Мастер" является одним из первых успешных индустриальных парков России, предоставляющих в аренду производственные и офисные помещения со всей необходимой инфраструктурой. Основной вид деятельности большинства резидентов – машиностроение, однако здесь также активно создаются предприятия и других, совершенно разных профилей. К этому способу организации промзон сегодня стремится и Адыгея, отмечает пресс-служба.Делегацию Адыгеи также заинтересовал опыт Татарстана в развитии особой экономической зоны "Алабуга", где создан полный инфраструктурный цикл и расположено более 30 производств. Также планируют реализовать индустриальную зону и в Адыгее, по предварительным расчетам мультипликативного эффекта, работа промышленного парка, который сейчас создается в Тахтамукайском районе республики, серьёзно повлияет на дальнейший рост экономики региона и повлечёт создание около 10 тысяч рабочих мест, сообщается в релизе."Нам интересен опыт Татарстана, где сформирована эффективная инвестиционная инфраструктура. Поскольку Адыгея начала реализацию проекта по созданию и развитию своего первого промышленного парка, нам важно изучить успешный опыт организации индустриальных парков и развития промышленности в целом", – прокомментировал визит глава Адыгеи, слова которого приводит пресс-служба.Накануне адыгейская делегация ознакомилась с опытом организации индустриального парка "Уфимский" в Башкортостане.Промышленный парк в Тахтамукайском районе Адыгеи создается при поддержке правительства РФ на площади 200 гектаров. В перспективе региональные власти планируют постепенно увеличить площадь промышленной зоны.

https://ria.ru/20230210/ekologiya-1851166041.html

https://ria.ru/20230213/sotrudnichestvo-1851646271.html

россия

тахтамукайский район

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, тахтамукайский район, республика татарстан (татарстан), мурат кумпилов