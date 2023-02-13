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Адыгея изучает опыт Татарстана в создании индустриальных зон - РИА Новости, 13.02.2023
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20230213/adygeya-1851789231.html
Адыгея изучает опыт Татарстана в создании индустриальных зон
Адыгея изучает опыт Татарстана в создании индустриальных зон - РИА Новости, 13.02.2023
Адыгея изучает опыт Татарстана в создании индустриальных зон
Адыгея, реализующая проект создания промышленного парка, изучает опыт организации индустриальных зон в Татарстане, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T19:02
2023-02-13T19:02
республика адыгея
россия
тахтамукайский район
республика татарстан (татарстан)
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 13 фев – РИА Новости. Адыгея, реализующая проект создания промышленного парка, изучает опыт организации индустриальных зон в Татарстане, сообщает пресс-служба правительства республики."Делегация Адыгеи под руководством главы республики Мурата Кумпилова в рамках рабочей поездки в Республику Татарстан посетила Камский индустриальный парк "Мастер" и особую экономическую зону "Алабуга" для ознакомления с проектами, влияющими на развитие промышленного потенциала региона", - говорится в сообщении.Гостям из Адыгеи рассказали, что "Мастер" является одним из первых успешных индустриальных парков России, предоставляющих в аренду производственные и офисные помещения со всей необходимой инфраструктурой. Основной вид деятельности большинства резидентов – машиностроение, однако здесь также активно создаются предприятия и других, совершенно разных профилей. К этому способу организации промзон сегодня стремится и Адыгея, отмечает пресс-служба.Делегацию Адыгеи также заинтересовал опыт Татарстана в развитии особой экономической зоны "Алабуга", где создан полный инфраструктурный цикл и расположено более 30 производств. Также планируют реализовать индустриальную зону и в Адыгее, по предварительным расчетам мультипликативного эффекта, работа промышленного парка, который сейчас создается в Тахтамукайском районе республики, серьёзно повлияет на дальнейший рост экономики региона и повлечёт создание около 10 тысяч рабочих мест, сообщается в релизе."Нам интересен опыт Татарстана, где сформирована эффективная инвестиционная инфраструктура. Поскольку Адыгея начала реализацию проекта по созданию и развитию своего первого промышленного парка, нам важно изучить успешный опыт организации индустриальных парков и развития промышленности в целом", – прокомментировал визит глава Адыгеи, слова которого приводит пресс-служба.Накануне адыгейская делегация ознакомилась с опытом организации индустриального парка "Уфимский" в Башкортостане.Промышленный парк в Тахтамукайском районе Адыгеи создается при поддержке правительства РФ на площади 200 гектаров. В перспективе региональные власти планируют постепенно увеличить площадь промышленной зоны.
https://ria.ru/20230210/ekologiya-1851166041.html
https://ria.ru/20230213/sotrudnichestvo-1851646271.html
россия
тахтамукайский район
республика татарстан (татарстан)
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россия, тахтамукайский район, республика татарстан (татарстан), мурат кумпилов
Республика Адыгея, Россия, Тахтамукайский район, Республика Татарстан (Татарстан), Мурат Кумпилов
19:02 13.02.2023
 

Адыгея изучает опыт Татарстана в создании индустриальных зон

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МАЙКОП, 13 фев – РИА Новости. Адыгея, реализующая проект создания промышленного парка, изучает опыт организации индустриальных зон в Татарстане, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Делегация Адыгеи под руководством главы республики Мурата Кумпилова в рамках рабочей поездки в Республику Татарстан посетила Камский индустриальный парк "Мастер" и особую экономическую зону "Алабуга" для ознакомления с проектами, влияющими на развитие промышленного потенциала региона", - говорится в сообщении.
Адыгея - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Гостям из Адыгеи рассказали, что "Мастер" является одним из первых успешных индустриальных парков России, предоставляющих в аренду производственные и офисные помещения со всей необходимой инфраструктурой. Основной вид деятельности большинства резидентов – машиностроение, однако здесь также активно создаются предприятия и других, совершенно разных профилей. К этому способу организации промзон сегодня стремится и Адыгея, отмечает пресс-служба.
Делегацию Адыгеи также заинтересовал опыт Татарстана в развитии особой экономической зоны "Алабуга", где создан полный инфраструктурный цикл и расположено более 30 производств. Также планируют реализовать индустриальную зону и в Адыгее, по предварительным расчетам мультипликативного эффекта, работа промышленного парка, который сейчас создается в Тахтамукайском районе республики, серьёзно повлияет на дальнейший рост экономики региона и повлечёт создание около 10 тысяч рабочих мест, сообщается в релизе.
"Нам интересен опыт Татарстана, где сформирована эффективная инвестиционная инфраструктура. Поскольку Адыгея начала реализацию проекта по созданию и развитию своего первого промышленного парка, нам важно изучить успешный опыт организации индустриальных парков и развития промышленности в целом", – прокомментировал визит глава Адыгеи, слова которого приводит пресс-служба.
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Накануне адыгейская делегация ознакомилась с опытом организации индустриального парка "Уфимский" в Башкортостане.
Промышленный парк в Тахтамукайском районе Адыгеи создается при поддержке правительства РФ на площади 200 гектаров. В перспективе региональные власти планируют постепенно увеличить площадь промышленной зоны.
 
Республика АдыгеяРоссияТахтамукайский районРеспублика Татарстан (Татарстан)Мурат Кумпилов
 
 
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