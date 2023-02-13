Адыгея изучает опыт Татарстана в создании индустриальных зон
Вид на город Майкоп
МАЙКОП, 13 фев – РИА Новости. Адыгея, реализующая проект создания промышленного парка, изучает опыт организации индустриальных зон в Татарстане, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Делегация Адыгеи под руководством главы республики Мурата Кумпилова в рамках рабочей поездки в Республику Татарстан посетила Камский индустриальный парк "Мастер" и особую экономическую зону "Алабуга" для ознакомления с проектами, влияющими на развитие промышленного потенциала региона", - говорится в сообщении.
Гостям из Адыгеи рассказали, что "Мастер" является одним из первых успешных индустриальных парков России, предоставляющих в аренду производственные и офисные помещения со всей необходимой инфраструктурой. Основной вид деятельности большинства резидентов – машиностроение, однако здесь также активно создаются предприятия и других, совершенно разных профилей. К этому способу организации промзон сегодня стремится и Адыгея, отмечает пресс-служба.
Делегацию Адыгеи также заинтересовал опыт Татарстана в развитии особой экономической зоны "Алабуга", где создан полный инфраструктурный цикл и расположено более 30 производств. Также планируют реализовать индустриальную зону и в Адыгее, по предварительным расчетам мультипликативного эффекта, работа промышленного парка, который сейчас создается в Тахтамукайском районе республики, серьёзно повлияет на дальнейший рост экономики региона и повлечёт создание около 10 тысяч рабочих мест, сообщается в релизе.
"Нам интересен опыт Татарстана, где сформирована эффективная инвестиционная инфраструктура. Поскольку Адыгея начала реализацию проекта по созданию и развитию своего первого промышленного парка, нам важно изучить успешный опыт организации индустриальных парков и развития промышленности в целом", – прокомментировал визит глава Адыгеи, слова которого приводит пресс-служба.
Накануне адыгейская делегация ознакомилась с опытом организации индустриального парка "Уфимский" в Башкортостане.
Промышленный парк в Тахтамукайском районе Адыгеи создается при поддержке правительства РФ на площади 200 гектаров. В перспективе региональные власти планируют постепенно увеличить площадь промышленной зоны.