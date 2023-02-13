https://ria.ru/20230213/abdrashitov-1851703315.html
Путин выразил соболезнования родным и близким Вадима Абдрашитова
Путин выразил соболезнования родным и близким Вадима Абдрашитова - РИА Новости, 13.02.2023
Путин выразил соболезнования родным и близким Вадима Абдрашитова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Вадима Абдрашитова, назвав его подлинным корифеем отечественного... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:42
2023-02-13T14:42
2023-02-13T14:59
культура
вадим абдрашитов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Вадима Абдрашитова, назвав его подлинным корифеем отечественного кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Абдрашитов скончался в воскресенье на 79-м году жизни от онкологического заболевания."Родным и близким Вадима Абдрашитова. Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем – кончиной Вадима Юсуповича Абдрашитова. Вадим Абдрашитов был выдающимся режиссером и педагогом, одним из подлинных корифеев отечественного кинематографа", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что режиссер оставил богатое творческое наследие и воспитал "плеяду талантливых учеников"."Светлая память о народном артисте России Вадиме Юсуповиче Абдрашитове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека", - добавляется в сообщении.Вадим Абдрашитов – советский и российский кинорежиссер, народный артист РФ. Наиболее известен по таким фильмам, как "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис", "Плюмбум, или Опасная игра".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим абдрашитов, владимир путин, новости культуры, культура, россия
Культура, Вадим Абдрашитов, Владимир Путин, Новости культуры, Культура, Россия
14:42 13.02.2023 (обновлено: 14:59 13.02.2023)
Путин выразил соболезнования родным и близким Вадима Абдрашитова
Путин назвал Вадима Абдрашитова подлинным корифеем отечественного кинематографа
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Вадима Абдрашитова, назвав его подлинным корифеем отечественного кинематографа, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
Абдрашитов
скончался в воскресенье на 79-м году жизни от онкологического заболевания.
"Родным и близким Вадима Абдрашитова. Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем – кончиной Вадима Юсуповича Абдрашитова. Вадим Абдрашитов был выдающимся режиссером и педагогом, одним из подлинных корифеев отечественного кинематографа", - говорится в телеграмме.
Путин
отметил, что режиссер оставил богатое творческое наследие и воспитал "плеяду талантливых учеников".
"Светлая память о народном артисте России Вадиме Юсуповиче Абдрашитове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека", - добавляется в сообщении.
Вадим Абдрашитов – советский и российский кинорежиссер, народный артист РФ. Наиболее известен по таким фильмам, как "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис", "Плюмбум, или Опасная игра".