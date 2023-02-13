Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования родным и близким Вадима Абдрашитова - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230213/abdrashitov-1851703315.html
Путин выразил соболезнования родным и близким Вадима Абдрашитова
Путин выразил соболезнования родным и близким Вадима Абдрашитова - РИА Новости, 13.02.2023
Путин выразил соболезнования родным и близким Вадима Абдрашитова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Вадима Абдрашитова, назвав его подлинным корифеем отечественного... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:42
2023-02-13T14:59
культура
вадим абдрашитов
владимир путин
новости культуры
культура
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20528/76/205287677_0:169:2048:1321_1920x0_80_0_0_a70fdef4e51df38ffbd288d8fb49ad95.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Вадима Абдрашитова, назвав его подлинным корифеем отечественного кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Абдрашитов скончался в воскресенье на 79-м году жизни от онкологического заболевания."Родным и близким Вадима Абдрашитова. Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем – кончиной Вадима Юсуповича Абдрашитова. Вадим Абдрашитов был выдающимся режиссером и педагогом, одним из подлинных корифеев отечественного кинематографа", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что режиссер оставил богатое творческое наследие и воспитал "плеяду талантливых учеников"."Светлая память о народном артисте России Вадиме Юсуповиче Абдрашитове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека", - добавляется в сообщении.Вадим Абдрашитов – советский и российский кинорежиссер, народный артист РФ. Наиболее известен по таким фильмам, как "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис", "Плюмбум, или Опасная игра".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20528/76/205287677_32:0:2017:1489_1920x0_80_0_0_1a295bb63bcaa9564c0c47fe7d06bef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вадим абдрашитов, владимир путин, новости культуры, культура, россия
Культура, Вадим Абдрашитов, Владимир Путин, Новости культуры, Культура, Россия
14:42 13.02.2023 (обновлено: 14:59 13.02.2023)
 
Путин выразил соболезнования родным и близким Вадима Абдрашитова

Путин назвал Вадима Абдрашитова подлинным корифеем отечественного кинематографа

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВадим Абдрашитов
Вадим Абдрашитов - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вадим Абдрашитов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Вадима Абдрашитова, назвав его подлинным корифеем отечественного кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Абдрашитов скончался в воскресенье на 79-м году жизни от онкологического заболевания.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкВадим Абдрашитов на заседании пленума Союза кинематографистов России
Вадим Абдрашитов на заседании пленума Союза кинематографистов России - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Вадим Абдрашитов на заседании пленума Союза кинематографистов России
"Родным и близким Вадима Абдрашитова. Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем – кончиной Вадима Юсуповича Абдрашитова. Вадим Абдрашитов был выдающимся режиссером и педагогом, одним из подлинных корифеев отечественного кинематографа", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что режиссер оставил богатое творческое наследие и воспитал "плеяду талантливых учеников".
"Светлая память о народном артисте России Вадиме Юсуповиче Абдрашитове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека", - добавляется в сообщении.
Вадим Абдрашитов – советский и российский кинорежиссер, народный артист РФ. Наиболее известен по таким фильмам, как "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис", "Плюмбум, или Опасная игра".
© РИА Новости / Перейти в медиабанкКадр из фильма "Поворот"
Кадр из фильма Поворот - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Поворот"
 
КультураВадим АбдрашитовВладимир ПутинНовости культурыКультураРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала