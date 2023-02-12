https://ria.ru/20230212/zemletryasenie-1851570661.html

Минздрав Сирии сообщил о 1414 погибших при землетрясении

Минздрав Сирии сообщил о 1414 погибших при землетрясении - РИА Новости, 12.02.2023

Минздрав Сирии сообщил о 1414 погибших при землетрясении

Число погибших в подконтрольных правительству Сирии регионах страны в результате землетрясения увеличилось до 1414 человек, заявил ливанскому телеканалу... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T21:53

2023-02-12T21:53

2023-02-12T21:53

в мире

сирия

турция

дамаск (город)

воз

сильное землетрясение в турции и сирии

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КАИР, 12 фев - РИА Новости. Число погибших в подконтрольных правительству Сирии регионах страны в результате землетрясения увеличилось до 1414 человек, заявил ливанскому телеканалу al-Mayadeen министр здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш. Ранее минздрав Сирии сообщал о 1408 погибших в результате землетрясения. В то же время по последним данным ВОЗ со всей территории Сирии, в том числе неподконтрольной правительству, из-за землетрясения погибли около 8,5 тысячи человек, пострадавших порядка 10 тысяч. "Число жертв землетрясения в подконтрольных государству районах составляет 1 414 погибших и 2349 раненых", - заявил министр. В пятницу правительство Сирии распорядилось об отправке гуманитарной помощи во все пострадавшие от землетрясения районы страны, включая неподконтрольные Дамаску территории. Министр муниципального управления Сирии Хусейн Махлюф ранее заявил, что почти 300 тысяч человек в стране были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых - более 80 тысяч. Землетрясения затронуло и соседнюю Сирию.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850139514.html

сирия

турция

дамаск (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, турция, дамаск (город), воз, сильное землетрясение в турции и сирии