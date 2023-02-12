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Минздрав Сирии сообщил о 1414 погибших при землетрясении - РИА Новости, 12.02.2023
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Минздрав Сирии сообщил о 1414 погибших при землетрясении
Минздрав Сирии сообщил о 1414 погибших при землетрясении - РИА Новости, 12.02.2023
Минздрав Сирии сообщил о 1414 погибших при землетрясении
Число погибших в подконтрольных правительству Сирии регионах страны в результате землетрясения увеличилось до 1414 человек, заявил ливанскому телеканалу... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T21:53
2023-02-12T21:53
в мире
сирия
турция
дамаск (город)
воз
сильное землетрясение в турции и сирии
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КАИР, 12 фев - РИА Новости. Число погибших в подконтрольных правительству Сирии регионах страны в результате землетрясения увеличилось до 1414 человек, заявил ливанскому телеканалу al-Mayadeen министр здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш. Ранее минздрав Сирии сообщал о 1408 погибших в результате землетрясения. В то же время по последним данным ВОЗ со всей территории Сирии, в том числе неподконтрольной правительству, из-за землетрясения погибли около 8,5 тысячи человек, пострадавших порядка 10 тысяч. "Число жертв землетрясения в подконтрольных государству районах составляет 1 414 погибших и 2349 раненых", - заявил министр. В пятницу правительство Сирии распорядилось об отправке гуманитарной помощи во все пострадавшие от землетрясения районы страны, включая неподконтрольные Дамаску территории. Министр муниципального управления Сирии Хусейн Махлюф ранее заявил, что почти 300 тысяч человек в стране были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых - более 80 тысяч. Землетрясения затронуло и соседнюю Сирию.
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сирия
турция
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в мире, сирия, турция, дамаск (город), воз, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Турция, Дамаск (город), ВОЗ, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
21:53 12.02.2023
 
Минздрав Сирии сообщил о 1414 погибших при землетрясении

Минздрав Сирии: число погибших в результате землетрясения увеличилось до 1414 человек

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие помогают в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии
Российские военнослужащие помогают в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие помогают в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 12 фев - РИА Новости. Число погибших в подконтрольных правительству Сирии регионах страны в результате землетрясения увеличилось до 1414 человек, заявил ливанскому телеканалу al-Mayadeen министр здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш.
Ранее минздрав Сирии сообщал о 1408 погибших в результате землетрясения. В то же время по последним данным ВОЗ со всей территории Сирии, в том числе неподконтрольной правительству, из-за землетрясения погибли около 8,5 тысячи человек, пострадавших порядка 10 тысяч.
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
"Число жертв землетрясения в подконтрольных государству районах составляет 1 414 погибших и 2349 раненых", - заявил министр.
В пятницу правительство Сирии распорядилось об отправке гуманитарной помощи во все пострадавшие от землетрясения районы страны, включая неподконтрольные Дамаску территории. Министр муниципального управления Сирии Хусейн Махлюф ранее заявил, что почти 300 тысяч человек в стране были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых - более 80 тысяч. Землетрясения затронуло и соседнюю Сирию.
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 08:00
Землетрясение в Турции и Сирии изменит Ближний Восток
 
В миреСирияТурцияДамаск (город)ВОЗСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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