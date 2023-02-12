https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851495961.html
Зеленский подписал указ о создании Черниговской военной администрации
Зеленский подписал указ о создании Черниговской военной администрации - РИА Новости, 12.02.2023
Зеленский подписал указ о создании Черниговской военной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации, соответствующий документ опубликован на сайте... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T10:35
2023-02-12T10:35
2023-02-12T11:34
специальная военная операция на украине
черниговский район
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации, соответствующий документ опубликован на сайте главы республики. Согласно документу, Генеральному штабу ВСУ и Черниговской областной государственной администрации поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации. Указ вступил в силу со дня его опубликования — 7 февраля 2023 года.
https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черниговский район, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черниговский район, Владимир Зеленский, В мире
10:35 12.02.2023 (обновлено: 11:34 12.02.2023)
Зеленский подписал указ о создании Черниговской военной администрации
Президент Украины Зеленский подписал указ о создании Черниговской военной администрации