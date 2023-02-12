https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851495961.html

Зеленский подписал указ о создании Черниговской военной администрации

Зеленский подписал указ о создании Черниговской военной администрации - РИА Новости, 12.02.2023

Зеленский подписал указ о создании Черниговской военной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации, соответствующий документ опубликован на сайте... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T10:35

2023-02-12T10:35

2023-02-12T11:34

специальная военная операция на украине

черниговский район

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации, соответствующий документ опубликован на сайте главы республики. Согласно документу, Генеральному штабу ВСУ и Черниговской областной государственной администрации поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации. Указ вступил в силу со дня его опубликования — 7 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

черниговский район

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Варвара Скокшина

черниговский район, владимир зеленский, в мире