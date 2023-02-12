https://ria.ru/20230212/zdaniya-1851498554.html

В десяти провинциях Турции оценили состояние зданий после землетрясений

В десяти провинциях Турции оценили состояние зданий после землетрясений - РИА Новости, 12.02.2023

В десяти провинциях Турции оценили состояние зданий после землетрясений

Почти восемь тысяч зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции, сообщило министерство... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T11:04

2023-02-12T11:04

2023-02-12T11:04

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

турция

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СТАМБУЛ, 12 фев – РИА Новости. Почти восемь тысяч зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды после оценки более 132 тысяч зданий. Оценкой состояния зданий занимаются в данный момент шесть тысяч сотрудников министерства, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе. "На данный момент мы проверили 132 898 зданий в 10 провинциях... из них 7584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12 617 зданий в непригодном для проживания состоянии из-за повреждений", - сообщило ведомство. По его данным, более 31 тысячи зданий получили небольшие повреждения, а более 60 тысяч вообще не пострадали. Согласно оценкам ведомства, проверка всех зданий в 10 провинциях завершится в течение 3-4 дней. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что никто не избежит наказания за халатность, приведшую к обрушению зданий при сокрушительном землетрясении в понедельник на юго-востоке страны. После катастрофических подземных толчков 1999 года, унесших жизни более 18 тысяч человек, в Турции пересмотрели правила, регулирующие строительство жилых зданий. В частности, в 2007 году был принят кодекс строительства домов с учетом требований, необходимых для защиты от землетрясений.

https://ria.ru/20230212/zemletryasenie-1851494777.html

https://ria.ru/20230211/razlom-1851398414.html

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция