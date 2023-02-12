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"Люди этого не понимают": полковник Макгрегор раскрыл правду об армии США - РИА Новости, 12.02.2023
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"Люди этого не понимают": полковник Макгрегор раскрыл правду об армии США
"Люди этого не понимают": полковник Макгрегор раскрыл правду об армии США - РИА Новости, 12.02.2023
"Люди этого не понимают": полковник Макгрегор раскрыл правду об армии США
Ресурсы США и их союзников, снабжающих киевский режим боеприпасами, стремительно сокращаются, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник Пентагона... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T17:48
2023-02-12T18:35
в мире
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ресурсы США и их союзников, снабжающих киевский режим боеприпасами, стремительно сокращаются, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По словам эксперта, это в первую очередь касается американского высокоточного оружия, на производство которого уходит много времени. Речь идет о ракетах для NASAMS и HIMARS."Мы очень быстро исчерпали наши запасы, у нас нет никаких резервных мощностей, и этого люди не понимают. Но русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим. Вот почему в НАТО за закрытыми дверями говорили, что так больше не может продолжаться, что мы должны прекратить это в Вашингтоне. Все в опасности, у нас ничего не осталось!" — заявил полковник.Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230212/rossiya-1851536702.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины, javelin (птрк)
В мире, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Javelin (ПТРК)
17:48 12.02.2023 (обновлено: 18:35 12.02.2023)
 
"Люди этого не понимают": полковник Макгрегор раскрыл правду об армии США

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США исчерпали запасы ракет для Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАмериканский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182, захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022"
Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182, захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182, захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022". Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ресурсы США и их союзников, снабжающих киевский режим боеприпасами, стремительно сокращаются, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По словам эксперта, это в первую очередь касается американского высокоточного оружия, на производство которого уходит много времени. Речь идет о ракетах для NASAMS и HIMARS.
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"Мы очень быстро исчерпали наши запасы, у нас нет никаких резервных мощностей, и этого люди не понимают. Но русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим. Вот почему в НАТО за закрытыми дверями говорили, что так больше не может продолжаться, что мы должны прекратить это в Вашингтоне. Все в опасности, у нас ничего не осталось!" — заявил полковник.
Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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В миреСШАВашингтон (штат)Министерство обороны СШАНАТОВооруженные силы УкраиныJavelin (ПТРК)
 
 
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