17:48 12.02.2023 (обновлено: 18:35 12.02.2023)
"Люди этого не понимают": полковник Макгрегор раскрыл правду об армии США
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США исчерпали запасы ракет для Украины
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАмериканский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182, захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022"
Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182, захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022". Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ресурсы США и их союзников, снабжающих киевский режим боеприпасами, стремительно сокращаются, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По словам эксперта, это в первую очередь касается американского высокоточного оружия, на производство которого уходит много времени. Речь идет о ракетах для NASAMS и HIMARS.
"Мы очень быстро исчерпали наши запасы, у нас нет никаких резервных мощностей, и этого люди не понимают. Но русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим. Вот почему в НАТО за закрытыми дверями говорили, что так больше не может продолжаться, что мы должны прекратить это в Вашингтоне. Все в опасности, у нас ничего не осталось!" — заявил полковник.
Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.