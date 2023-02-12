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Сенатор заявил, что все, что говорят на Западе — ложь - РИА Новости, 12.02.2023
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Сенатор заявил, что все, что говорят на Западе — ложь
Сенатор заявил, что все, что говорят на Западе — ложь - РИА Новости, 12.02.2023
Сенатор заявил, что все, что говорят на Западе — ложь
Пора понять то, что все высказывания, произносимые политиками стран Запада - ложь, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов,... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T12:57
2023-02-12T12:57
в мире
украина
россия
германия
сергей лавров
андрей климов
анналена бербок
нато
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пора понять то, что все высказывания, произносимые политиками стран Запада - ложь, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, комментируя признание МИД ФРГ Анналены Бербок. Ранее Бербок признала ошибкой свои слова о том, что Запад находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Она процитировала пословицу: "не ошибается лишь тот, кто не живет". "Нам же пора зарубить на носу: то что говорят #закатники (страны Запада - ред.) как правило - враньё", - написал он в своём телеграм-канале. Сенатор также отметил, что для самих западных чиновников существует "исключение из правил" в понимании лжи. "Есть и иные поговорки в ответ на зарубежный трёп, напр. : "Слово не воробей, вылетит не поймаешь!"", - добавил Климов. До признания своих слов ошибкой Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку. Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует оплошности главы МИД Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны канцлера Шольца. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230212/lozh-1851448108.html
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в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, андрей климов, анналена бербок, нато, совет федерации рф, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Андрей Климов, Анналена Бербок, НАТО, Совет Федерации РФ, Парламентская ассамблея Совета Европы
12:57 12.02.2023
 
Сенатор заявил, что все, что говорят на Западе — ложь

Сенатор Андрей Климов: пора понять то, что все высказывания западных политиков — ложь

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пора понять то, что все высказывания, произносимые политиками стран Запада - ложь, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, комментируя признание МИД ФРГ Анналены Бербок.
Ранее Бербок признала ошибкой свои слова о том, что Запад находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Она процитировала пословицу: "не ошибается лишь тот, кто не живет".
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Вчера, 08:00
Запад продолжает верить, что ложь — лучшая политика
"Нам же пора зарубить на носу: то что говорят #закатники (страны Запада - ред.) как правило - враньё", - написал он в своём телеграм-канале.
Сенатор также отметил, что для самих западных чиновников существует "исключение из правил" в понимании лжи.
"Есть и иные поговорки в ответ на зарубежный трёп, напр. : "Слово не воробей, вылетит не поймаешь!"", - добавил Климов.
До признания своих слов ошибкой Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку. Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует оплошности главы МИД Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны канцлера Шольца.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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9 февраля, 08:00Специальная военная операция на Украине
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В миреУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровАндрей КлимовАнналена БербокНАТОСовет Федерации РФПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
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