https://ria.ru/20230212/zapad-1851495629.html

В Госдуме заявили, что Запад толкает мир к апокалипсису

В Госдуме заявили, что Запад толкает мир к апокалипсису - РИА Новости, 12.02.2023

В Госдуме заявили, что Запад толкает мир к апокалипсису

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что поставками оружия Украине западные страны толкают мир к смертельной опасности. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T10:31

2023-02-12T10:31

2023-02-12T10:31

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михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что поставками оружия Украине западные страны толкают мир к смертельной опасности. "Заявлениями о намерении поставить Украине дальнобойные ракеты и бомбы западные страны, прежде всего США и Британия, открывают ящик Пандоры, толкают мир в смертельную опасность и к апокалипсису, после которого обратно пути уже не будет", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, западные страны глубоко заблуждаются, если рассчитывают на победу, выбрав путь насыщения Украины смертоносным оружием. Парламентарий отметил, что настало время, когда лидеры всех государств должны взвешенно и выверено действовать в международных вопросах и отношениях.

https://ria.ru/20230212/britaniya-1851474358.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, михаил шеремет, госдума рф