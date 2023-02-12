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В Госдуме заявили, что Запад толкает мир к апокалипсису
В Госдуме заявили, что Запад толкает мир к апокалипсису - РИА Новости, 12.02.2023
В Госдуме заявили, что Запад толкает мир к апокалипсису
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что поставками оружия Украине западные страны толкают мир к смертельной опасности. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T10:31
2023-02-12T10:31
2023-02-12T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что поставками оружия Украине западные страны толкают мир к смертельной опасности. "Заявлениями о намерении поставить Украине дальнобойные ракеты и бомбы западные страны, прежде всего США и Британия, открывают ящик Пандоры, толкают мир в смертельную опасность и к апокалипсису, после которого обратно пути уже не будет", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, западные страны глубоко заблуждаются, если рассчитывают на победу, выбрав путь насыщения Украины смертоносным оружием. Парламентарий отметил, что настало время, когда лидеры всех государств должны взвешенно и выверено действовать в международных вопросах и отношениях.
https://ria.ru/20230212/britaniya-1851474358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Украина, США, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что Запад толкает мир к апокалипсису
Депутат Госдумы Шеремет: поставками оружия Украине Запад толкает мир к апокалипсису