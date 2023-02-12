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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 12.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв произошел в Днепропетровской области Украины, в регионе объявлена воздушная тревога, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T21:19
2023-02-12T21:19
2023-02-12T21:19
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрыв произошел в Днепропетровской области Украины, в регионе объявлена воздушная тревога, пишет украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой информации, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области в 20.59 мск.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Страна.ua, Украина, Днепропетровск
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Издание "Страна.ua" сообщило о взрыве в Днепропетровске