https://ria.ru/20230212/vzryv-1851568038.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 12.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Взрыв произошел в Днепропетровской области Украины, в регионе объявлена воздушная тревога, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T21:19

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2023-02-12T21:19

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрыв произошел в Днепропетровской области Украины, в регионе объявлена воздушная тревога, пишет украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой информации, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области в 20.59 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

днепропетровск

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