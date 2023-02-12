https://ria.ru/20230212/vsu-1851551227.html

Разведчик ЗВО рассказал, как ВСУ бросают вооружения при отступлении

Разведчик ЗВО рассказал, как ВСУ бросают вооружения при отступлении - РИА Новости, 12.02.2023

Разведчик ЗВО рассказал, как ВСУ бросают вооружения при отступлении

Украинские военнослужащие, отступая на кременском участке фронта, бросают большую часть вооружения и обмундирования, рассказал РИА Новости разведчик Западного... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T18:45

2023-02-12T18:45

2023-02-12T19:22

специальная военная операция на украине

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западный военный округ (зво)

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 12 фев — РИА Новости. Украинские военнослужащие, отступая на кременском участке фронта, бросают большую часть вооружения и обмундирования, рассказал РИА Новости разведчик Западного военного округа. По словам разведчика, среди прочего украинские силовики оставили франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс "Милан", принятый на вооружение в 70-е годы прошлого века и сейчас поставляемый Киеву. Он отметил, что ПТРК находится в рабочем состоянии и у ВСУ "такого добра" еще очень много.Собеседник агентства уточнил, что собранное на украинских позициях вооружение — просто трофеи и демонстрация поставок Запада. Он подчеркнул, что в бою против ВСУ российское подразделение его не применяет. "У нас нет надобности его использовать, у нас свое оружие очень хорошее", — пояснил разведчик.Ранее сообщалось о продвижении разведчиков ЗВО на несколько километров на кременском участке фронта и взятии под контроль двух опорных пунктов Нацгвардии Украины.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230209/kremennaya-1850714453.html

https://ria.ru/20230212/soledar-1851518722.html

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Оружие, оставленное ВСУ при отступлении Разведчик ЗВО показал поставленное Западом Киеву вооружение, оставленное при отступлении украинских войск на кременском участке фронта в Донбассе, в том числе ПТРК "MILAN" 2023-02-12T18:45 true PT1M45S

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в мире, украина, западный военный округ (зво), донбасс, вооруженные силы украины