https://ria.ru/20230212/vilfand-1851474756.html

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День святого Валентина

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День святого Валентина - РИА Новости, 12.02.2023

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День святого Валентина

Погода 14 февраля, в День святого Валентина, в Москве будет умеренно теплой и снежной, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T03:34

2023-02-12T03:34

2023-02-12T03:35

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

праздник крещения господня

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Погода 14 февраля, в День святого Валентина, в Москве будет умеренно теплой и снежной, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Во вторник температура будет и ночью, и днем одинаковая: 0 - минус 5 (градусов). Температура будет выше нормы, на 3 градуса примерно. Погода будет умеренно теплая, но (будет) снег", - сказал он. По его словам, высота сугробов увеличится примерно на 4 сантиметра.

https://ria.ru/20230211/vilfand-1851349786.html

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