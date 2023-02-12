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Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День святого Валентина - РИА Новости, 12.02.2023
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Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День святого Валентина
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День святого Валентина - РИА Новости, 12.02.2023
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День святого Валентина
Погода 14 февраля, в День святого Валентина, в Москве будет умеренно теплой и снежной, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T03:34
2023-02-12T03:35
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
праздник крещения господня
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Погода 14 февраля, в День святого Валентина, в Москве будет умеренно теплой и снежной, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Во вторник температура будет и ночью, и днем одинаковая: 0 - минус 5 (градусов). Температура будет выше нормы, на 3 градуса примерно. Погода будет умеренно теплая, но (будет) снег", - сказал он. По его словам, высота сугробов увеличится примерно на 4 сантиметра.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, праздник крещения господня
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Праздник Крещения Господня
03:34 12.02.2023 (обновлено: 03:35 12.02.2023)
 
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День святого Валентина

Вильфанд: погода 14 февраля в Москве будет умеренно теплой и снежной

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Погода 14 февраля, в День святого Валентина, в Москве будет умеренно теплой и снежной, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Во вторник температура будет и ночью, и днем одинаковая: 0 - минус 5 (градусов). Температура будет выше нормы, на 3 градуса примерно. Погода будет умеренно теплая, но (будет) снег", - сказал он.
Занесенные снегом автомобили - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
Вчера, 03:12
Вильфанд предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных
По его словам, высота сугробов увеличится примерно на 4 сантиметра.
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрПраздник Крещения Господня
 
 
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