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Делегация Совфеда посетит Вьетнам - РИА Новости, 12.02.2023
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Делегация Совфеда посетит Вьетнам
Делегация Совфеда посетит Вьетнам - РИА Новости, 12.02.2023
Делегация Совфеда посетит Вьетнам
Делегация Совфеда с 15 по 22 февраля посетит Вьетнам, где проведет встречи с руководством парламента страны, с деловыми кругами республики, сообщает... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:33
2023-02-12T14:33
политика
вьетнам
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Делегация Совфеда с 15 по 22 февраля посетит Вьетнам, где проведет встречи с руководством парламента страны, с деловыми кругами республики, сообщает пресс-служба СФ. Запланировано заседание группы по сотрудничеству парламентариев двух стран, посещение предприятия ВьетСовПетро. Возглавит делегацию первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.
https://ria.ru/20220906/vetnam-1814720842.html
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политика, вьетнам, совет федерации рф, вьетсовпетро
Политика, Вьетнам, Совет Федерации РФ, Вьетсовпетро
14:33 12.02.2023
 
Делегация Совфеда посетит Вьетнам

Делегация Совфеда во главе с Андреем Яцкиным с 15 по 22 февраля посетит Вьетнам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Делегация Совфеда с 15 по 22 февраля посетит Вьетнам, где проведет встречи с руководством парламента страны, с деловыми кругами республики, сообщает пресс-служба СФ.
Запланировано заседание группы по сотрудничеству парламентариев двух стран, посещение предприятия ВьетСовПетро.
Возглавит делегацию первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.
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