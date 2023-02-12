https://ria.ru/20230212/vetnam-1851520863.html

Делегация Совфеда посетит Вьетнам

Делегация Совфеда посетит Вьетнам - РИА Новости, 12.02.2023

Делегация Совфеда посетит Вьетнам

Делегация Совфеда с 15 по 22 февраля посетит Вьетнам, где проведет встречи с руководством парламента страны, с деловыми кругами республики, сообщает... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:33

2023-02-12T14:33

2023-02-12T14:33

политика

вьетнам

совет федерации рф

вьетсовпетро

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Делегация Совфеда с 15 по 22 февраля посетит Вьетнам, где проведет встречи с руководством парламента страны, с деловыми кругами республики, сообщает пресс-служба СФ. Запланировано заседание группы по сотрудничеству парламентариев двух стран, посещение предприятия ВьетСовПетро. Возглавит делегацию первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

https://ria.ru/20220906/vetnam-1814720842.html

вьетнам

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, вьетнам, совет федерации рф, вьетсовпетро