https://ria.ru/20230212/urals-1851545393.html

В Госдуму внесли проект, уточняющий размер средней цены нефти марки Urals

В Госдуму внесли проект, уточняющий размер средней цены нефти марки Urals - РИА Новости, 12.02.2023

В Госдуму внесли проект, уточняющий размер средней цены нефти марки Urals

Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий размер средней цены нефти марки Urals, следует из базы данных нижней палаты парламента. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T17:41

2023-02-12T17:41

2023-02-12T18:40

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

urals

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий размер средней цены нефти марки Urals, следует из базы данных нижней палаты парламента.Согласно документу, предлагается ограничить размер скидки на российский энергоресурс, которую применяют для расчета нефтяных налогов и экспортной пошлины. В случае если стоимость нефти Urals в апреле окажется меньше эталонной Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цену российской марки зафиксируют на уровне стоимости марки Brent, уменьшив ее на 34 доллара.Аналогичные действия будут предприниматься в последующие несколько месяцев. Так, в мае цену Urals для расчета налогов определят со скидкой к Brent в 31 доллар за баррель, в июне — 28 долларов, в июле — 25 долларов. Как уточняется в Telegram-канале Министерства финансов, выступившего разработчиком законопроекта, переходный период применения скидок к стоимости Brent даст возможность нефтяным компаниям приспособиться к новому порядку расчета налогов на базе котировок Urals.Кроме того, предлагается повысить с 20 до 25 долларов за баррель ценовой дифференциал, применяемый для расчета демпфирующего механизма на бензин. Также речь идет о введении ценового дифференциала при расчете демпфера по дизельному топливу: его хотят установить на уровне десяти долларов за баррель. Мера будет действовать с 1 апреля до конца 2023 года. Сейчас цена российской нефти марки Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus. На эти котировки опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов. В октябре Argus запустил новую систему оценки стоимости Urals на базе портов в России, поскольку прежняя стала нерелевантной из-за эмбарго ЕС. Минфин заявлял, что в 2023 году продолжает использовать котировку Argus, но в первом квартале рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки.

https://ria.ru/20230211/vychet-1851461454.html

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, urals, россия, цены на нефть