https://ria.ru/20230212/ukraina-1851526707.html

Венгрия захотела добиться прекращения огня на Украине

Венгрия захотела добиться прекращения огня на Украине - РИА Новости, 12.02.2023

Венгрия захотела добиться прекращения огня на Украине

Венгрия желает добиться немедленного прекращения огня и начала переговоров об урегулировании украинского конфликта, заявил в эфире радио Kossuth министр... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T15:14

2023-02-12T15:14

2023-02-12T15:14

в мире

венгрия

украина

будапешт

петер сийярто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_807b0ecf0796d78f7b86cd8ce5bb1f8b.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Венгрия желает добиться немедленного прекращения огня и начала переговоров об урегулировании украинского конфликта, заявил в эфире радио Kossuth министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.По словам главы внешнеполитического ведомства, Венгрия испытала на себе многие последствия конфликта, в том числе кризис уровня жизни, волны беженцев, стремительный рост инфляции и увеличение национальных счетов за электроэнергию на десять миллиардов евро. Сийярто подчеркнул, что события последних недель говорят о вероятности затягивания конфликта."Жизни людей можно спасти только благодаря миру и прекращению огня, поэтому Венгрия хочет добиться немедленного перемирия и переговоров на Украине", — заявил политик.Сийярто отметил, что так называемая ястребиная риторика, крайне популярная в трансатлантическом сообществе стран, не находит такой же поддержки за его пределами.Ранее глава венгерского МИД заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации.

https://ria.ru/20230212/ukraina-1851523884.html

https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html

венгрия

украина

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто