https://ria.ru/20230212/ukraina-1851526707.html
Венгрия захотела добиться прекращения огня на Украине
Венгрия захотела добиться прекращения огня на Украине - РИА Новости, 12.02.2023
Венгрия захотела добиться прекращения огня на Украине
Венгрия желает добиться немедленного прекращения огня и начала переговоров об урегулировании украинского конфликта, заявил в эфире радио Kossuth министр... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:14
2023-02-12T15:14
2023-02-12T15:14
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_807b0ecf0796d78f7b86cd8ce5bb1f8b.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Венгрия желает добиться немедленного прекращения огня и начала переговоров об урегулировании украинского конфликта, заявил в эфире радио Kossuth министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.По словам главы внешнеполитического ведомства, Венгрия испытала на себе многие последствия конфликта, в том числе кризис уровня жизни, волны беженцев, стремительный рост инфляции и увеличение национальных счетов за электроэнергию на десять миллиардов евро. Сийярто подчеркнул, что события последних недель говорят о вероятности затягивания конфликта."Жизни людей можно спасти только благодаря миру и прекращению огня, поэтому Венгрия хочет добиться немедленного перемирия и переговоров на Украине", — заявил политик.Сийярто отметил, что так называемая ястребиная риторика, крайне популярная в трансатлантическом сообществе стран, не находит такой же поддержки за его пределами.Ранее глава венгерского МИД заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации.
https://ria.ru/20230212/ukraina-1851523884.html
https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176001_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_19f47267eebdeb955e5b9a1dadb8d766.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто
Венгрия захотела добиться прекращения огня на Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто: Венгрия хочет добиться прекращения огня на Украине
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Венгрия желает добиться немедленного прекращения огня и начала переговоров об урегулировании украинского конфликта, заявил в эфире радио Kossuth
министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Венгрия испытала на себе многие последствия конфликта, в том числе кризис уровня жизни, волны беженцев, стремительный рост инфляции и увеличение национальных счетов за электроэнергию на десять миллиардов евро. Сийярто подчеркнул, что события последних недель говорят о вероятности затягивания конфликта.
"Жизни людей можно спасти только благодаря миру и прекращению огня, поэтому Венгрия хочет добиться немедленного перемирия и переговоров на Украине", — заявил политик.
Сийярто отметил, что так называемая ястребиная риторика, крайне популярная в трансатлантическом сообществе стран, не находит такой же поддержки за его пределами.
"Выходя из трансатлантического пузыря, становится абсолютно ясно, что голос мира, стремление к миру намного громче, намного мощнее, чем то, что нам говорят основные либеральные СМИ здесь, в трансатлантическом мире", — заявил он.
Ранее глава венгерского МИД заявлял, что Будапешт
не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе
следует развивать сотрудничество с Азией
в текущей геополитической ситуации.