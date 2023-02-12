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Венгрия захотела добиться прекращения огня на Украине - РИА Новости, 12.02.2023
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Венгрия захотела добиться прекращения огня на Украине
Венгрия захотела добиться прекращения огня на Украине - РИА Новости, 12.02.2023
Венгрия захотела добиться прекращения огня на Украине
Венгрия желает добиться немедленного прекращения огня и начала переговоров об урегулировании украинского конфликта, заявил в эфире радио Kossuth министр... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:14
2023-02-12T15:14
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Венгрия желает добиться немедленного прекращения огня и начала переговоров об урегулировании украинского конфликта, заявил в эфире радио Kossuth министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.По словам главы внешнеполитического ведомства, Венгрия испытала на себе многие последствия конфликта, в том числе кризис уровня жизни, волны беженцев, стремительный рост инфляции и увеличение национальных счетов за электроэнергию на десять миллиардов евро. Сийярто подчеркнул, что события последних недель говорят о вероятности затягивания конфликта."Жизни людей можно спасти только благодаря миру и прекращению огня, поэтому Венгрия хочет добиться немедленного перемирия и переговоров на Украине", — заявил политик.Сийярто отметил, что так называемая ястребиная риторика, крайне популярная в трансатлантическом сообществе стран, не находит такой же поддержки за его пределами.Ранее глава венгерского МИД заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации.
https://ria.ru/20230212/ukraina-1851523884.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто
15:14 12.02.2023
 
Венгрия захотела добиться прекращения огня на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: Венгрия хочет добиться прекращения огня на Украине

© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Венгрия желает добиться немедленного прекращения огня и начала переговоров об урегулировании украинского конфликта, заявил в эфире радио Kossuth министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Венгрия испытала на себе многие последствия конфликта, в том числе кризис уровня жизни, волны беженцев, стремительный рост инфляции и увеличение национальных счетов за электроэнергию на десять миллиардов евро. Сийярто подчеркнул, что события последних недель говорят о вероятности затягивания конфликта.
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"Жизни людей можно спасти только благодаря миру и прекращению огня, поэтому Венгрия хочет добиться немедленного перемирия и переговоров на Украине", — заявил политик.
Сийярто отметил, что так называемая ястребиная риторика, крайне популярная в трансатлантическом сообществе стран, не находит такой же поддержки за его пределами.
"Выходя из трансатлантического пузыря, становится абсолютно ясно, что голос мира, стремление к миру намного громче, намного мощнее, чем то, что нам говорят основные либеральные СМИ здесь, в трансатлантическом мире", — заявил он.
Ранее глава венгерского МИД заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации.
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