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В Раде оценили сроки и стоимость восстановления энергосистемы Украины - РИА Новости, 12.02.2023
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В Раде оценили сроки и стоимость восстановления энергосистемы Украины
В Раде оценили сроки и стоимость восстановления энергосистемы Украины - РИА Новости, 12.02.2023
В Раде оценили сроки и стоимость восстановления энергосистемы Украины
Член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в воскресенье заявил, что на полноценное восстановление энергетической... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:46
2023-02-12T14:46
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украина
харьковская область
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в воскресенье заявил, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может уйти год. В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что наиболее сложная ситуация со светом в Одесской и Харьковской областях. "Увеличение генерации сегодня дает возможность не применять графики на большинстве территории Украины. Это означает, что жители большей части Украины будут иметь свет 24 часа. Наиболее сложная ситуация не только в Одесской, но и в Харьковской областях", - подчеркнул он. Ранее в министерстве энергетики сообщали, что на Украине работают все девять энергоблоков атомных электростанций, находящихся на подконтрольной Киеву территории, что позволяет уменьшить дефицит генерации в энергосистеме.
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в мире, украина, харьковская область, киев
В мире, Украина, Харьковская область, Киев
14:46 12.02.2023
 
В Раде оценили сроки и стоимость восстановления энергосистемы Украины

Депутат Рады: для полноценного восстановления работы энергосистемы Украины необходим год

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкНовояворовская ТЭЦ в Львовской области
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Новояворовская ТЭЦ в Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в воскресенье заявил, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может уйти год.
"Для полноценного восстановления работы нашей энергосистемы необходимо много времени – до года, и миллиарды долларов", - сказал Нагорняк в эфире телеканала "Рада".
В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что наиболее сложная ситуация со светом в Одесской и Харьковской областях. "Увеличение генерации сегодня дает возможность не применять графики на большинстве территории Украины. Это означает, что жители большей части Украины будут иметь свет 24 часа. Наиболее сложная ситуация не только в Одесской, но и в Харьковской областях", - подчеркнул он.
Ранее в министерстве энергетики сообщали, что на Украине работают все девять энергоблоков атомных электростанций, находящихся на подконтрольной Киеву территории, что позволяет уменьшить дефицит генерации в энергосистеме.
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