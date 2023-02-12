https://ria.ru/20230212/ukraina-1851522714.html

В Раде оценили сроки и стоимость восстановления энергосистемы Украины

В Раде оценили сроки и стоимость восстановления энергосистемы Украины - РИА Новости, 12.02.2023

В Раде оценили сроки и стоимость восстановления энергосистемы Украины

Член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в воскресенье заявил, что на полноценное восстановление энергетической... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:46

2023-02-12T14:46

2023-02-12T14:46

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харьковская область

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в воскресенье заявил, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может уйти год. В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что наиболее сложная ситуация со светом в Одесской и Харьковской областях. "Увеличение генерации сегодня дает возможность не применять графики на большинстве территории Украины. Это означает, что жители большей части Украины будут иметь свет 24 часа. Наиболее сложная ситуация не только в Одесской, но и в Харьковской областях", - подчеркнул он. Ранее в министерстве энергетики сообщали, что на Украине работают все девять энергоблоков атомных электростанций, находящихся на подконтрольной Киеву территории, что позволяет уменьшить дефицит генерации в энергосистеме.

https://ria.ru/20230207/ukraine-1850197560.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, харьковская область, киев