Секретарь СНБО Украины анонсировал чистки в СБУ и полиции
Секретарь СНБО Украины Данилов анонсировал чистки в СБУ и полиции, они начнутся 13 февраля
© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Решения об очередных кадровых чистках в Службе безопасности Украины (СБУ), полиции и налоговой службе планируют принять в понедельник на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Мы готовимся к этому заседанию 13 февраля. После серии громких отставок и увольнений в руководстве таможенной службы и Минобороны такая же большая чистка состоится в службе безопасности Украины, государственной налоговой службе и Нацполиции", - приводит слова Данилова издание "Вести".
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Данилов добавил, что в силовых структурах будут избавляться от тех, кто считает нормальным "брать взятки и мешать работе бизнеса". "Если кто-то думает, что это была одноразовая акция, связанная с таможней и другими органами, то они ошибаются", - подчеркнул он.
"Это касается всех органов, которые этим занимались - СБУ, налоговики, таможенники, полицейские и все остальные. Будут все органы чистыми от тех людей, которые марают нашу страну", - подытожил глава СНБО.
Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Позже то же самое сделали несколько заместителей министров, правительство согласовало увольнение пяти председателей областных военных администраций, в генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. По мнению украинских политиков и СМИ, своих постов в ближайшее время лишатся еще несколько высокопоставленных чиновников. В том числе увольнение может грозить и премьеру Денису Шмыгалю, что повлечет отставку всего кабмина.
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