Рейтинг@Mail.ru
Секретарь СНБО Украины анонсировал чистки в СБУ и полиции - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/ukraina-1851501641.html
Секретарь СНБО Украины анонсировал чистки в СБУ и полиции
Секретарь СНБО Украины анонсировал чистки в СБУ и полиции - РИА Новости, 12.02.2023
Секретарь СНБО Украины анонсировал чистки в СБУ и полиции
Решения об очередных кадровых чистках в Службе безопасности Украины (СБУ), полиции и налоговой службе планируют принять в понедельник на заседании Совета... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T11:35
2023-02-12T11:35
в мире
украина
алексей данилов
кирилл тимошенко
денис шмыгаль
совет национальной безопасности и обороны украины
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837768746_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_df23bcce280f25dc2d1d9269f654b1af.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Решения об очередных кадровых чистках в Службе безопасности Украины (СБУ), полиции и налоговой службе планируют принять в понедельник на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Мы готовимся к этому заседанию 13 февраля. После серии громких отставок и увольнений в руководстве таможенной службы и Минобороны такая же большая чистка состоится в службе безопасности Украины, государственной налоговой службе и Нацполиции", - приводит слова Данилова издание "Вести". Данилов добавил, что в силовых структурах будут избавляться от тех, кто считает нормальным "брать взятки и мешать работе бизнеса". "Если кто-то думает, что это была одноразовая акция, связанная с таможней и другими органами, то они ошибаются", - подчеркнул он. Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Позже то же самое сделали несколько заместителей министров, правительство согласовало увольнение пяти председателей областных военных администраций, в генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. По мнению украинских политиков и СМИ, своих постов в ближайшее время лишатся еще несколько высокопоставленных чиновников. В том числе увольнение может грозить и премьеру Денису Шмыгалю, что повлечет отставку всего кабмина.
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851059555.html
https://ria.ru/20230207/malyuk-1850238355.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837768746_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_6d0059dc50368057c42e37d3cff57fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей данилов, кирилл тимошенко, денис шмыгаль, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Алексей Данилов, Кирилл Тимошенко, Денис Шмыгаль, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины
11:35 12.02.2023
 
Секретарь СНБО Украины анонсировал чистки в СБУ и полиции

Секретарь СНБО Украины Данилов анонсировал чистки в СБУ и полиции, они начнутся 13 февраля

© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Решения об очередных кадровых чистках в Службе безопасности Украины (СБУ), полиции и налоговой службе планируют принять в понедельник на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Мы готовимся к этому заседанию 13 февраля. После серии громких отставок и увольнений в руководстве таможенной службы и Минобороны такая же большая чистка состоится в службе безопасности Украины, государственной налоговой службе и Нацполиции", - приводит слова Данилова издание "Вести".
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 11:11
СБУ сообщила об обысках в центральном аппарате таможни
Данилов добавил, что в силовых структурах будут избавляться от тех, кто считает нормальным "брать взятки и мешать работе бизнеса". "Если кто-то думает, что это была одноразовая акция, связанная с таможней и другими органами, то они ошибаются", - подчеркнул он.
"Это касается всех органов, которые этим занимались - СБУ, налоговики, таможенники, полицейские и все остальные. Будут все органы чистыми от тех людей, которые марают нашу страну", - подытожил глава СНБО.
Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Позже то же самое сделали несколько заместителей министров, правительство согласовало увольнение пяти председателей областных военных администраций, в генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. По мнению украинских политиков и СМИ, своих постов в ближайшее время лишатся еще несколько высокопоставленных чиновников. В том числе увольнение может грозить и премьеру Денису Шмыгалю, что повлечет отставку всего кабмина.
Глава СБУ Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 12:14
Рада утвердила Малюка главой СБУ
 
В миреУкраинаАлексей ДаниловКирилл ТимошенкоДенис ШмыгальСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала