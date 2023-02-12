https://ria.ru/20230212/ukraina-1851501641.html

Секретарь СНБО Украины анонсировал чистки в СБУ и полиции

Секретарь СНБО Украины анонсировал чистки в СБУ и полиции - РИА Новости, 12.02.2023

Секретарь СНБО Украины анонсировал чистки в СБУ и полиции

Решения об очередных кадровых чистках в Службе безопасности Украины (СБУ), полиции и налоговой службе планируют принять в понедельник на заседании Совета... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T11:35

2023-02-12T11:35

2023-02-12T11:35

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алексей данилов

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совет национальной безопасности и обороны украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Решения об очередных кадровых чистках в Службе безопасности Украины (СБУ), полиции и налоговой службе планируют принять в понедельник на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Мы готовимся к этому заседанию 13 февраля. После серии громких отставок и увольнений в руководстве таможенной службы и Минобороны такая же большая чистка состоится в службе безопасности Украины, государственной налоговой службе и Нацполиции", - приводит слова Данилова издание "Вести". Данилов добавил, что в силовых структурах будут избавляться от тех, кто считает нормальным "брать взятки и мешать работе бизнеса". "Если кто-то думает, что это была одноразовая акция, связанная с таможней и другими органами, то они ошибаются", - подчеркнул он. Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Позже то же самое сделали несколько заместителей министров, правительство согласовало увольнение пяти председателей областных военных администраций, в генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. По мнению украинских политиков и СМИ, своих постов в ближайшее время лишатся еще несколько высокопоставленных чиновников. В том числе увольнение может грозить и премьеру Денису Шмыгалю, что повлечет отставку всего кабмина.

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851059555.html

https://ria.ru/20230207/malyuk-1850238355.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, алексей данилов, кирилл тимошенко, денис шмыгаль, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины