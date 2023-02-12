https://ria.ru/20230212/ukraina-1850839635.html

"Они в ужасе". Борьба с коррупцией убивает команду Зеленского

"Они в ужасе". Борьба с коррупцией убивает команду Зеленского - РИА Новости, 12.02.2023

"Они в ужасе". Борьба с коррупцией убивает команду Зеленского

В начале февраля Украину должна была накрыть третья антикоррупционная волна, в жертву которой собирались принести министра обороны Алексея Резникова. Однако... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T08:00

2023-02-12T08:00

2023-02-12T08:18

украина

россия

таиланд

алексей резников

андрей ермак

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Михаил Катков. В начале февраля Украину должна была накрыть третья антикоррупционная волна, в жертву которой собирались принести министра обороны Алексея Резникова. Однако процесс неожиданно остановили, а глава военного ведомства делает вид, что ничего не произошло. Украинские медиа сообщают о конфликте в ближайшем окружении президента. С чем связана кадровая чехарда — в материале РИА Новости.Преждевременное увольнениеРезников оказался в центре скандала, связанного с завышенными в несколько раз ценами на продовольствие для армии. Кроме того, его подчиненных обвинили в воровстве денег, выделенных на закупку бронежилетов.Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 5 февраля официально заявил, что Минобороны возглавит руководитель разведки Кирилл Буданов — правящая партия его утвердила. А Резникова назначат министром стратегических отраслей промышленности.На следующий день Арахамия уточнил, что в ближайшую неделю этого не произойдет. Член комитета по национальной безопасности Геннадий Касай пояснил: Буданова еще надо уволить из армии — по украинским законам министром обороны может быть только гражданский. Депутат Марьяна Безуглая также указала, что спешить со сменой военного руководства на фоне угрозы наступления России и подготовки к очередной встрече в Рамштайне не стоит.Сам Резников утверждает, что никуда уходить не собирается и никто ничего ему не предлагал. И пост министра промышленности ему точно не интересен. К слову, у "Слуги народа" достаточно голосов, чтобы уволить министра, но для нового назначения уже не хватит.В частности, парламентская группа "Разумная политика" Дмитрия Разумкова не поддержит переназначение Резникова из-за коррупционных скандалов. "Если невиновен, пусть работает где работает. Если подозреваем — пусть следствие сперва разберется", — пояснил бывший спикер.Ход конемПо данным украинских СМИ, отставка Резникова — это прелюдия к увольнению главы офиса президента Андрея Ермака. Министр обороны — его доверенное лицо, поэтому, несмотря на скандалы и повышенное внимание Запада к коррупции на Украине, Резникова до сих пор не трогали. А у Буданова прямой выход на Зеленского и в Ермаке он не нуждается.Когда в прошлом году СМИ обсуждали возможную отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, одним из кандидатов на замену тоже был Буданов. Украинские медиа подчеркивали, что Зеленский видит в Залужном конкурента. А Буданов ему симпатичен, о чем косвенно свидетельствует стремительный карьерный рост разведчика за последние три года. "Я обожаю слушать Буданова. Кирилл — молодец, профессиональный человек", — говорил Зеленский в ноябре.Как бы то ни было, Ермак смог если не отменить, то как минимум отложить отставку Резникова. Но конфликт между ним и Арахамией, у которого тоже прямой выход на Зеленского, стал очевиден. Об этом заговорили еще в конце января, когда из президентской партии исключили замглавы фракции Николая Тищенко — близкого друга и кума Ермака.Тищенко тоже попадал в скандалы. Так, в разгар пандемии коронавируса, несмотря на антиковидные ограничения, его ресторан "Велюр" продолжал работать, а он сам устроил вечеринку в одной из киевских гостиниц. Переполнила чашу терпения январская поездка депутата в Таиланд — многим не понравилось, что пока рядовые украинцы страдают от боевых действий, "слуга народа" отдыхает на курорте, прикрываясь дипломатической миссией.Линии напряженияРезников раздает направо и налево интервью, называет себя главным патриотом Украины, сравнивает спецоперацию со вторжением Наполеона в Россию и Второй мировой — лишь бы все забыли "о яйцах для армии по 17 гривен (33 рубля) за штуку". Правда, Арахамия, который якобы возглавил поход против коррупции в Минобороны, тоже не без греха. В частности, осенью представитель НАБУ Евгений Шевченко обвинял его в разграблении гуманитарной помощи, которую затем продавали в магазинах. Одного из фигурантов скандала, Кирилла Тимошенко, недавно уволили с поста замглавы офиса президента. По словам Шевченко, Ермак также был причастен к махинациям."В военном плане Буданов явно больший профессионал, чем Резников, но не исключено, что именно это помешало кадровой перестановке. Нынешний глава ГУР известен как энергичный организатор терактов, и, возможно, с точки зрения американцев он менее управляемый", — предполагает политолог Александр Дудчак.Что касается скандалов в команде Зеленского, то, по его мнению, там очень боятся кадровых чисток. "Ищут крайних. Арахамия попытался переложить ответственность на Резникова и, вероятно, Ермака, но те сопротивляются", — объясняет специалист.Если даже киевские власти обнаружили коррупцию в Минобороны, то аудиторы из США способны всех вывести на чистую воду, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. "Зеленский хочет сохранить Резникова как переговорщика с Западом, поэтому ищет ему новое место в правительстве. Тот занял выжидательную позицию, так как нынешняя должность кажется ему вполне комфортной", — рассуждает политолог.Он напомнил, что в больших коллективах всегда есть линии напряжения. "Двумя базовыми центрами силы стали Генштаб ВСУ и офис президента. О конкуренции между ними твердили на протяжении всего прошлого года. Еще одно противостояние связано с олигархами. Третье направление — борьба за выживание политических групп, сформировавшихся вокруг Кличко, Тимошенко, Порошенко и других лидеров", — перечисляет эксперт.Тем не менее скорой отставки Ермака ждать не стоит — если только на него не появится какой-то серьезный компромат, о котором в Киеве пока молчат. Кого бы ни поставили на его место, система дестабилизируется, чего в нынешних условиях Зеленскому лучше избегать. У него и так наметилась серьезная кадровая текучка.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850341814.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849478016.html

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

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украина, россия, таиланд, алексей резников, андрей ермак, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), политика