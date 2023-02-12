08:00 12.02.2023 (обновлено: 08:18 12.02.2023)
"Они в ужасе". Борьба с коррупцией убивает команду Зеленского
© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Peter Nicholls
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Михаил Катков. В начале февраля Украину должна была накрыть третья антикоррупционная волна, в жертву которой собирались принести министра обороны Алексея Резникова. Однако процесс неожиданно остановили, а глава военного ведомства делает вид, что ничего не произошло. Украинские медиа сообщают о конфликте в ближайшем окружении президента. С чем связана кадровая чехарда — в материале РИА Новости.
Преждевременное увольнение
Резников оказался в центре скандала, связанного с завышенными в несколько раз ценами на продовольствие для армии. Кроме того, его подчиненных обвинили в воровстве денег, выделенных на закупку бронежилетов.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров
Министр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 5 февраля официально заявил, что Минобороны возглавит руководитель разведки Кирилл Буданов — правящая партия его утвердила. А Резникова назначат министром стратегических отраслей промышленности.
На следующий день Арахамия уточнил, что в ближайшую неделю этого не произойдет. Член комитета по национальной безопасности Геннадий Касай пояснил: Буданова еще надо уволить из армии — по украинским законам министром обороны может быть только гражданский. Депутат Марьяна Безуглая также указала, что спешить со сменой военного руководства на фоне угрозы наступления России и подготовки к очередной встрече в Рамштайне не стоит.
Сам Резников утверждает, что никуда уходить не собирается и никто ничего ему не предлагал. И пост министра промышленности ему точно не интересен. К слову, у "Слуги народа" достаточно голосов, чтобы уволить министра, но для нового назначения уже не хватит.
В частности, парламентская группа "Разумная политика" Дмитрия Разумкова не поддержит переназначение Резникова из-за коррупционных скандалов. "Если невиновен, пусть работает где работает. Если подозреваем — пусть следствие сперва разберется", — пояснил бывший спикер.
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Ход конем
По данным украинских СМИ, отставка Резникова — это прелюдия к увольнению главы офиса президента Андрея Ермака. Министр обороны — его доверенное лицо, поэтому, несмотря на скандалы и повышенное внимание Запада к коррупции на Украине, Резникова до сих пор не трогали. А у Буданова прямой выход на Зеленского и в Ермаке он не нуждается.
Когда в прошлом году СМИ обсуждали возможную отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, одним из кандидатов на замену тоже был Буданов. Украинские медиа подчеркивали, что Зеленский видит в Залужном конкурента. А Буданов ему симпатичен, о чем косвенно свидетельствует стремительный карьерный рост разведчика за последние три года. "Я обожаю слушать Буданова. Кирилл — молодец, профессиональный человек", — говорил Зеленский в ноябре.
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Как бы то ни было, Ермак смог если не отменить, то как минимум отложить отставку Резникова. Но конфликт между ним и Арахамией, у которого тоже прямой выход на Зеленского, стал очевиден. Об этом заговорили еще в конце января, когда из президентской партии исключили замглавы фракции Николая Тищенко — близкого друга и кума Ермака.
Тищенко тоже попадал в скандалы. Так, в разгар пандемии коронавируса, несмотря на антиковидные ограничения, его ресторан "Велюр" продолжал работать, а он сам устроил вечеринку в одной из киевских гостиниц. Переполнила чашу терпения январская поездка депутата в Таиланд — многим не понравилось, что пока рядовые украинцы страдают от боевых действий, "слуга народа" отдыхает на курорте, прикрываясь дипломатической миссией.
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Линии напряжения
Резников раздает направо и налево интервью, называет себя главным патриотом Украины, сравнивает спецоперацию со вторжением Наполеона в Россию и Второй мировой — лишь бы все забыли "о яйцах для армии по 17 гривен (33 рубля) за штуку". Правда, Арахамия, который якобы возглавил поход против коррупции в Минобороны, тоже не без греха. В частности, осенью представитель НАБУ Евгений Шевченко обвинял его в разграблении гуманитарной помощи, которую затем продавали в магазинах. Одного из фигурантов скандала, Кирилла Тимошенко, недавно уволили с поста замглавы офиса президента. По словам Шевченко, Ермак также был причастен к махинациям.
"В военном плане Буданов явно больший профессионал, чем Резников, но не исключено, что именно это помешало кадровой перестановке. Нынешний глава ГУР известен как энергичный организатор терактов, и, возможно, с точки зрения американцев он менее управляемый", — предполагает политолог Александр Дудчак.
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Что касается скандалов в команде Зеленского, то, по его мнению, там очень боятся кадровых чисток. "Ищут крайних. Арахамия попытался переложить ответственность на Резникова и, вероятно, Ермака, но те сопротивляются", — объясняет специалист.
Если даже киевские власти обнаружили коррупцию в Минобороны, то аудиторы из США способны всех вывести на чистую воду, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. "Зеленский хочет сохранить Резникова как переговорщика с Западом, поэтому ищет ему новое место в правительстве. Тот занял выжидательную позицию, так как нынешняя должность кажется ему вполне комфортной", — рассуждает политолог.
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Париже
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Париже
Он напомнил, что в больших коллективах всегда есть линии напряжения. "Двумя базовыми центрами силы стали Генштаб ВСУ и офис президента. О конкуренции между ними твердили на протяжении всего прошлого года. Еще одно противостояние связано с олигархами. Третье направление — борьба за выживание политических групп, сформировавшихся вокруг Кличко, Тимошенко, Порошенко и других лидеров", — перечисляет эксперт.
Тем не менее скорой отставки Ермака ждать не стоит — если только на него не появится какой-то серьезный компромат, о котором в Киеве пока молчат. Кого бы ни поставили на его место, система дестабилизируется, чего в нынешних условиях Зеленскому лучше избегать. У него и так наметилась серьезная кадровая текучка.
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