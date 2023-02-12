https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851520347.html

"Роскосмос" опубликовал снимок тектонического разлома в Турции

"Роскосмос" опубликовал снимок тектонического разлома в Турции - РИА Новости, 12.02.2023

"Роскосмос" опубликовал снимок тектонического разлома в Турции

"Роскосмос" обнародовал кадры тектонического разлома после землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:27

2023-02-12T14:27

2023-02-12T15:33

космос - риа наука

турция

сирия

россия

реджеп тайип эрдоган

роскосмос

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. "Роскосмос" обнародовал кадры тектонического разлома после землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции. На снимке, сделанном космическим аппаратом "Канопус-В", отмечен тектонический разлом. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что задействовали по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения мониторинга территории на юго-востоке Турции. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни. По последним данным, жертвами трагедии стали 21 848 человек.В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.

https://ria.ru/20230211/razlom-1851398414.html

https://ria.ru/20230210/plita-1851011977.html

турция

сирия

россия

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Дарья Буймова

космос - риа наука, турция, сирия, россия, реджеп тайип эрдоган, роскосмос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии