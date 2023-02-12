https://ria.ru/20230212/turisty-1851515074.html
Число российских туристов в Бахрейне выросло почти в шесть раз за год
Число российских туристов в Бахрейне выросло почти в шесть раз за год - РИА Новости, 12.02.2023
Число российских туристов в Бахрейне выросло почти в шесть раз за год
Число российских туристов, посетивших Бахрейн в прошлом году, выросло почти в шесть раз по сравнению с 2022 годом, - до 20 тысяч человек, восстанавливается... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:46
2023-02-12T13:46
2023-02-12T14:11
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ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Число российских туристов, посетивших Бахрейн в прошлом году, выросло почти в шесть раз по сравнению с 2022 годом, - до 20 тысяч человек, восстанавливается допандемийный уровень туробмена, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев. "Мы фиксируем обнадеживающую тенденцию роста количества российских туристов, посещающих Бахрейн, 20 тысяч человек посетили его в 2022 году, а в 2021 году - 3,5 тысячи. Связано это, прежде всего, с отменой коронавирусных ограничений", - отметил посол. При этом Скосырев указал, что восстановления допандемийных показателей ещё не произошло, но динамика в этом плане внушает оптимизм. По его словам, также выросло количество бахрейнских туристов, посетивших Россию. У Бахрейна с РФ действует упрощенный визовый режим. Если длительность туристической поездки составляет менее двух недель, виза ставится по прибытии в аэропорту Бахрейна. Если срок поездки превышает две недели, виза оформляется в консульстве страны. По данным российских туроператоров, в мае 2022 года Бахрейн впервые вошел в число наиболее популярных у россиян направлений организованного туризма.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, бахрейн, россия
Туризм, Новости - Туризм, Бахрейн, Россия
13:46 12.02.2023 (обновлено: 14:11 12.02.2023)
Число российских туристов в Бахрейне выросло почти в шесть раз за год
Посол Скосырев: число российских туристов в Бахрейне в 2022 году выросло почти в шесть раз
ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Число российских туристов, посетивших Бахрейн в прошлом году, выросло почти в шесть раз по сравнению с 2022 годом, - до 20 тысяч человек, восстанавливается допандемийный уровень туробмена, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев.
"Мы фиксируем обнадеживающую тенденцию роста количества российских туристов, посещающих Бахрейн, 20 тысяч человек посетили его в 2022 году, а в 2021 году - 3,5 тысячи. Связано это, прежде всего, с отменой коронавирусных ограничений", - отметил посол.
При этом Скосырев указал, что восстановления допандемийных показателей ещё не произошло, но динамика в этом плане внушает оптимизм.
По его словам, также выросло количество бахрейнских туристов, посетивших Россию.
У Бахрейна с РФ действует упрощенный визовый режим. Если длительность туристической поездки составляет менее двух недель, виза ставится по прибытии в аэропорту Бахрейна. Если срок поездки превышает две недели, виза оформляется в консульстве страны.
По данным российских туроператоров, в мае 2022 года Бахрейн впервые вошел в число наиболее популярных у россиян направлений организованного туризма.