https://ria.ru/20230212/trevoga-1851570857.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.02.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T21:55
2023-02-12T21:55
2023-02-12T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
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харьковская область
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Первый сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области, чуть позже – в Харьковской и Полтавской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230212/ukraina-1851514491.html
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в мире, украина, днепропетровская область, полтавская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Полтавская область, Харьковская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу