https://ria.ru/20230212/trevoga-1851468605.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.02.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T00:44
2023-02-12T00:44
2023-02-12T00:48
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
днепропетровская область
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харьков
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно карте, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.Украинские СМИ, в частности "Страна.ua", при этом пишут, что местные власти "подтвердили удары по Харькову и области".Позднее это же издание сообщило со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, что в Харькове было "три прилета ракет, поврежден один из объектов инфраструктуры".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230208/odessa-1850560592.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230211/trevoga-1851448432.html
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украина, вооруженные силы рф, днепропетровская область, в мире, харьков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, В мире, Харьков
00:44 12.02.2023 (обновлено: 00:48 12.02.2023)
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины