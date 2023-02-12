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Москва и Эр-Рияд намерены поднять товарооборот до пяти миллиардов долларов - РИА Новости, 12.02.2023
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Москва и Эр-Рияд намерены поднять товарооборот до пяти миллиардов долларов
Москва и Эр-Рияд намерены поднять товарооборот до пяти миллиардов долларов - РИА Новости, 12.02.2023
Москва и Эр-Рияд намерены поднять товарооборот до пяти миллиардов долларов
Предпосылки для роста товарооборота между РФ и Саудовской Аравией есть, стороны намерены выйти на показатель в $5 млрд, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T09:15
2023-02-12T11:41
экономика
россия
москва
саудовская аравия
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Предпосылки для роста товарооборота между РФ и Саудовской Аравией есть, стороны намерены выйти на показатель в $5 млрд, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. По его словам, для двусторонних торгово-экономических связей характерна позитивная динамика, хотя, по предварительным данным, по итогам января-ноября 2022 года стоимостный объем российско-саудовского товарооборота несколько снизился. "Но его объем в 1,6 миллиарда долларов является довольно значительным. На наш взгляд, есть неплохие предпосылки для дальнейшего роста в 2023 году. Тем более, что и российская, и саудовская стороны намерены в обозримой перспективе выйти на обозначенный высшим руководством России и Саудовской Аравией показатель в 5 миллиардов долларов", - сказал дипломат. Он отметил, что Москва видит в Эр-Рияде перспективного торгово-экономического партнера, роль которого в глобальных и региональных делах неуклонно возрастает.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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экономика, россия, москва, саудовская аравия
Экономика, Россия, Москва, Саудовская Аравия
09:15 12.02.2023 (обновлено: 11:41 12.02.2023)
 
Москва и Эр-Рияд намерены поднять товарооборот до пяти миллиардов долларов

Посол Козлов: Москва и Эр-Рияд намерены поднять товарооборот до пяти миллиардов долларов

© AP Photo / Nariman El-MoftyМестный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Предпосылки для роста товарооборота между РФ и Саудовской Аравией есть, стороны намерены выйти на показатель в $5 млрд, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов.
По его словам, для двусторонних торгово-экономических связей характерна позитивная динамика, хотя, по предварительным данным, по итогам января-ноября 2022 года стоимостный объем российско-саудовского товарооборота несколько снизился.
"Но его объем в 1,6 миллиарда долларов является довольно значительным. На наш взгляд, есть неплохие предпосылки для дальнейшего роста в 2023 году. Тем более, что и российская, и саудовская стороны намерены в обозримой перспективе выйти на обозначенный высшим руководством России и Саудовской Аравией показатель в 5 миллиардов долларов", - сказал дипломат.
Он отметил, что Москва видит в Эр-Рияде перспективного торгово-экономического партнера, роль которого в глобальных и региональных делах неуклонно возрастает.
Читайте полный текст интервью >>>
Стенд Рособоронэкспорта на выставке - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 07:18
Россия и Саудовская Аравия работают над расширением ВТС, заявил посол
 
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