https://ria.ru/20230212/tank-1851544334.html

В бундестаге призвали к созданию панъевропейской модели танка

В бундестаге призвали к созданию панъевропейской модели танка - РИА Новости, 12.02.2023

В бундестаге призвали к созданию панъевропейской модели танка

Необходимо создать панъевропейскую модель танка – наследника немецкого Leopard 2 и французского Leclerc, который можно было бы поставить Киеву, заявил глава... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T17:24

2023-02-12T17:24

2023-02-12T17:29

украина

германия

нато

михаэль рот

в мире

leopard 2

франция

евросоюз

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БЕРЛИН, 12 фев - РИА Новости. Необходимо создать панъевропейскую модель танка – наследника немецкого Leopard 2 и французского Leclerc, который можно было бы поставить Киеву, заявил глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот (СДПГ). Рот напомнил, что уже давно выступает за то, чтобы в оборонной политике вооружения стало больше "Европы". Однако когда дело доходит до систем вооружения, европейская стратегия обороны по-прежнему походит на "лоскутное одеяло", посетовал глава комитета и призвал к панъевропейской координации различных активностей в области вооружения. "Германия и Франция годами планируют создание совместного преемника танков Leopard и Leclerc. Это первый шаг в правильном направлении", - подчеркнул Рот. В то же время политик текущую ситуацию связал с тем, что Европа слишком долго игнорировала восточную Европу, считая ее с геополитической точки зрения "ничейной землей", что привело к определенным последствиям. ФРГ от начала проектной работы после неудавшегося проекта Kampfpanzer 70 до реализации потребовалось около 10 лет для создания Leopard 2 c конца 60-х по 1978 год, в котором началась серийное производство. Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, Берлин согласился предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов. В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230211/tanki-1851344588.html

украина

германия

франция

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украина, германия, нато, михаэль рот, в мире, leopard 2, франция, евросоюз