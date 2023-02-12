https://ria.ru/20230212/svet-1851485554.html

На Украине не планируют отключать свет в трех крупнейших регионах

На Украине не планируют отключать свет в трех крупнейших регионах - РИА Новости, 12.02.2023

На Украине не планируют отключать свет в трех крупнейших регионах

Отключения света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины в воскресенье не планируются, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T09:01

2023-02-12T09:01

2023-02-12T09:14

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киев

днепропетровская область

дтэк

укрэнерго

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Отключения света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины в воскресенье не планируются, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Укрэнерго" на 12 февраля не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. Однако, по данным компании, в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам.

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

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киев

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киев, днепропетровская область, дтэк, укрэнерго