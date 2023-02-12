https://ria.ru/20230212/svet-1851485554.html
На Украине не планируют отключать свет в трех крупнейших регионах
На Украине не планируют отключать свет в трех крупнейших регионах - РИА Новости, 12.02.2023
На Украине не планируют отключать свет в трех крупнейших регионах
Отключения света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины в воскресенье не планируются, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T09:01
2023-02-12T09:01
2023-02-12T09:14
в мире
украина
киев
днепропетровская область
дтэк
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844814697_0:37:3215:1845_1920x0_80_0_0_395dc1281fdf5c70633bfc62541be2a4.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Отключения света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины в воскресенье не планируются, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Укрэнерго" на 12 февраля не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. Однако, по данным компании, в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам.
https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html
украина
киев
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844814697_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_c2621b3da3ae9ee523aaa8323b04a218.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, днепропетровская область, дтэк, укрэнерго
В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область, ДТЭК, Укрэнерго
09:01 12.02.2023 (обновлено: 09:14 12.02.2023)
На Украине не планируют отключать свет в трех крупнейших регионах
ДТЭК не собирается отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях