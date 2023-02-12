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На Украине не планируют отключать свет в трех крупнейших регионах - РИА Новости, 12.02.2023
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На Украине не планируют отключать свет в трех крупнейших регионах
На Украине не планируют отключать свет в трех крупнейших регионах - РИА Новости, 12.02.2023
На Украине не планируют отключать свет в трех крупнейших регионах
Отключения света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины в воскресенье не планируются, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T09:01
2023-02-12T09:14
в мире
украина
киев
днепропетровская область
дтэк
укрэнерго
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Отключения света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины в воскресенье не планируются, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Укрэнерго" на 12 февраля не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. Однако, по данным компании, в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам.
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украина
киев
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в мире, украина, киев, днепропетровская область, дтэк, укрэнерго
В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область, ДТЭК, Укрэнерго
09:01 12.02.2023 (обновлено: 09:14 12.02.2023)
 
На Украине не планируют отключать свет в трех крупнейших регионах

ДТЭК не собирается отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях

© AP Photo / Roman HrytsynaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Отключения света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины в воскресенье не планируются, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"Укрэнерго" на 12 февраля не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
Однако, по данным компании, в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам.
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В миреУкраинаКиевДнепропетровская областьДТЭКУкрэнерго
 
 
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