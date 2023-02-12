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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за организации свалки в Новороссийске - РИА Новости, 12.02.2023
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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за организации свалки в Новороссийске
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за организации свалки в Новороссийске - РИА Новости, 12.02.2023
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за организации свалки в Новороссийске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению об организации свалки в Новороссийске, вредные... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:49
2023-02-12T15:49
происшествия
новороссийск
александр бастрыкин
краснодарский край
андрей маслов
следственный комитет россии (ск рф)
экология
экологические нарушения - экология
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КРАСНОДАР, 12 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению об организации свалки в Новороссийске, вредные вещества с которой могут попасть в водоемы и навредить экологии города, сообщают в информационном центре СК России. Жалоба на расширение мусорного полигона в поселке Борисовка Новороссийска поступила в аккаунт СК в соцсети: свалка организована между бассейнами двух рек, впадающих в море, местные жители обеспокоены, что фильтраты могут попасть в водоемы. Указывается, что такая эксплуатация полигона может создать угрозу экологической обстановке города. Ранее Бастрыкин уже ставил на контроль эту ситуацию. "В связи с повторным обращением граждан председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221227/svalki-1841661137.html
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происшествия, новороссийск, александр бастрыкин, краснодарский край, андрей маслов, следственный комитет россии (ск рф), экология, экологические нарушения - экология
Происшествия, Новороссийск, Александр Бастрыкин, Краснодарский край, Андрей Маслов, Следственный комитет России (СК РФ), Экология, Экологические нарушения - Экология
15:49 12.02.2023
 
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за организации свалки в Новороссийске

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за свалки, угрожающей экологии Новороссийска

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОДАР, 12 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению об организации свалки в Новороссийске, вредные вещества с которой могут попасть в водоемы и навредить экологии города, сообщают в информационном центре СК России.
Жалоба на расширение мусорного полигона в поселке Борисовка Новороссийска поступила в аккаунт СК в соцсети: свалка организована между бассейнами двух рек, впадающих в море, местные жители обеспокоены, что фильтраты могут попасть в водоемы. Указывается, что такая эксплуатация полигона может создать угрозу экологической обстановке города. Ранее Бастрыкин уже ставил на контроль эту ситуацию.
"В связи с повторным обращением граждан председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНовороссийскАлександр БастрыкинКраснодарский крайАндрей МасловСледственный комитет России (СК РФ)ЭкологияЭкологические нарушения - Экология
 
 
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