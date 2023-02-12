https://ria.ru/20230212/svalka-1851532228.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за организации свалки в Новороссийске

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за организации свалки в Новороссийске - РИА Новости, 12.02.2023

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за организации свалки в Новороссийске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению об организации свалки в Новороссийске, вредные... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T15:49

2023-02-12T15:49

2023-02-12T15:49

происшествия

новороссийск

александр бастрыкин

краснодарский край

андрей маслов

следственный комитет россии (ск рф)

экология

экологические нарушения - экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

КРАСНОДАР, 12 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению об организации свалки в Новороссийске, вредные вещества с которой могут попасть в водоемы и навредить экологии города, сообщают в информационном центре СК России. Жалоба на расширение мусорного полигона в поселке Борисовка Новороссийска поступила в аккаунт СК в соцсети: свалка организована между бассейнами двух рек, впадающих в море, местные жители обеспокоены, что фильтраты могут попасть в водоемы. Указывается, что такая эксплуатация полигона может создать угрозу экологической обстановке города. Ранее Бастрыкин уже ставил на контроль эту ситуацию. "В связи с повторным обращением граждан председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221227/svalki-1841661137.html

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новороссийск, александр бастрыкин, краснодарский край, андрей маслов, следственный комитет россии (ск рф), экология, экологические нарушения - экология