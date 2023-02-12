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В США объяснили закрытие неба над Монтаной "аномалией" на радаре
В США объяснили закрытие неба над Монтаной "аномалией" на радаре - РИА Новости, 12.02.2023
В США объяснили закрытие неба над Монтаной "аномалией" на радаре
Власти США сняли введенные ранее ограничения на полеты в небе над штатом Монтана, не обнаружив в воздушном пространстве какого-либо объекта, заявило... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T05:41
2023-02-12T05:41
2023-02-12T07:40
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Власти США сняли введенные ранее ограничения на полеты в небе над штатом Монтана, не обнаружив в воздушном пространстве какого-либо объекта, заявило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)."Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в сотрудничестве с NORAD 11 февраля ввело временное ограничение на полеты в воздушном пространстве центральной части штата Монтана, чтобы обеспечить безопасность воздушного движения в данном районе на период проведения операций командования. Данное ограничение снято", - говорится в полученном РИА Новости заявлении NORAD.Командование пояснило, что военные заметили аномалию на радаре в штате Монтана и подняли в воздух истребитель для разведки. "Авиация не идентифицировала какой-либо объект, который можно было бы соотнести с радиолокационными изменениями", - подтвердили военные.
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В мире, Монтана, США, NORAD
05:41 12.02.2023 (обновлено: 07:40 12.02.2023)
В США объяснили закрытие неба над Монтаной "аномалией" на радаре
NORAD не обнаружило никаких объектов в небе над Монтаной, ограничения на полеты сняты