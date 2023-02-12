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Американский сенатор заявил о некоем "объекте" в небе над Монтаной - РИА Новости, 12.02.2023
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Американский сенатор заявил о некоем "объекте" в небе над Монтаной
Американский сенатор заявил о некоем "объекте" в небе над Монтаной - РИА Новости, 12.02.2023
Американский сенатор заявил о некоем "объекте" в небе над Монтаной
Американский сенатор Джон Тестер (демократ от штата Монтана) заявил, что проинформирован о некоем "объекте" в воздушном пространстве штата, добавив, что... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T05:11
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в мире
монтана
канада
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Американский сенатор Джон Тестер (демократ от штата Монтана) заявил, что проинформирован о некоем "объекте" в воздушном пространстве штата, добавив, что находится в контакте с представителями Белого дома и Пентагона по данному вопросу. Конгрессмен добавил, что "внимательно отслеживает ситуацию, и его регулярно информируют по данному вопросу". "Я продолжу требовать ответов для американской общественности", - заверил Тестер. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в субботу вечером проинформировало о закрытии воздушного пространства в ряде районов штата Монтана, граничащего с Канадой. Конкретных причин для этого шага авиарегулятор не указал. Вместе с тем отмечалось, что данная мера была принята "для поддержки операций министерства обороны".
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в мире, монтана, канада, министерство обороны сша
В мире, Монтана, Канада, Министерство обороны США
05:11 12.02.2023 (обновлено: 05:23 12.02.2023)
 
Американский сенатор заявил о некоем "объекте" в небе над Монтаной

Американский сенатор Тестер заявил о некоем "объекте" в воздушном пространстве Монтаны

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Американский сенатор Джон Тестер (демократ от штата Монтана) заявил, что проинформирован о некоем "объекте" в воздушном пространстве штата, добавив, что находится в контакте с представителями Белого дома и Пентагона по данному вопросу.
"Я в курсе объекта в воздушном пространстве Монтаны и нахожусь в тесном контакте с высокопоставленными представителями Пентагона и администрации", - написал Тестер в своем аккаунте в Twitter.
Конгрессмен добавил, что "внимательно отслеживает ситуацию, и его регулярно информируют по данному вопросу". "Я продолжу требовать ответов для американской общественности", - заверил Тестер.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в субботу вечером проинформировало о закрытии воздушного пространства в ряде районов штата Монтана, граничащего с Канадой. Конкретных причин для этого шага авиарегулятор не указал. Вместе с тем отмечалось, что данная мера была принята "для поддержки операций министерства обороны".
Аляска - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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В миреМонтанаКанадаМинистерство обороны США
 
 
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