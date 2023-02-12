https://ria.ru/20230212/ssha-1851476588.html

Американский сенатор заявил о некоем "объекте" в небе над Монтаной

Американский сенатор заявил о некоем "объекте" в небе над Монтаной - РИА Новости, 12.02.2023

Американский сенатор заявил о некоем "объекте" в небе над Монтаной

Американский сенатор Джон Тестер (демократ от штата Монтана) заявил, что проинформирован о некоем "объекте" в воздушном пространстве штата, добавив, что... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T05:11

2023-02-12T05:11

2023-02-12T05:23

в мире

монтана

канада

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Американский сенатор Джон Тестер (демократ от штата Монтана) заявил, что проинформирован о некоем "объекте" в воздушном пространстве штата, добавив, что находится в контакте с представителями Белого дома и Пентагона по данному вопросу. Конгрессмен добавил, что "внимательно отслеживает ситуацию, и его регулярно информируют по данному вопросу". "Я продолжу требовать ответов для американской общественности", - заверил Тестер. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в субботу вечером проинформировало о закрытии воздушного пространства в ряде районов штата Монтана, граничащего с Канадой. Конкретных причин для этого шага авиарегулятор не указал. Вместе с тем отмечалось, что данная мера была принята "для поддержки операций министерства обороны".

https://ria.ru/20230210/aerostat-1851332997.html

монтана

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в мире, монтана, канада, министерство обороны сша