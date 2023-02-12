https://ria.ru/20230212/ssha-1851475447.html

Авиарегулятор США закрыл часть воздушного пространства на границе с Канадой

Авиарегулятор США закрыл часть воздушного пространства на границе с Канадой - РИА Новости, 12.02.2023

Авиарегулятор США закрыл часть воздушного пространства на границе с Канадой

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось закрыть часть воздушного пространства в штате Монтана, граничащем с Канадой, для поддержки... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T04:20

2023-02-12T04:20

2023-02-12T04:35

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось закрыть часть воздушного пространства в штате Монтана, граничащем с Канадой, для поддержки операций министерства обороны, говорится в опубликованном в субботу вечером заявлении авиарегулятора."FAA закрыло часть воздушного пространства для поддержки операций министерства обороны. За более подробной информацией просим обращаться в Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)", - следует из заявления. Авиарегулятор не уточнил, о поддержке каких операций идет речь.Данное уведомление было опубликовано уже после того, как правительство Канады и Белый дом сообщили про сбитый в канадском небе беспилотный неопознанный объект.Как стало известно ранее, в субботу днем в результате совместных действий американских и канадских военных был сбит объект, чье назначение и происхождение до сих пор не раскрываются.

https://ria.ru/20230212/ssha-1851474226.html

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в мире, канада, монтана, norad, faa