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Авиарегулятор США закрыл часть воздушного пространства на границе с Канадой - РИА Новости, 12.02.2023
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Авиарегулятор США закрыл часть воздушного пространства на границе с Канадой
Авиарегулятор США закрыл часть воздушного пространства на границе с Канадой - РИА Новости, 12.02.2023
Авиарегулятор США закрыл часть воздушного пространства на границе с Канадой
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось закрыть часть воздушного пространства в штате Монтана, граничащем с Канадой, для поддержки... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T04:20
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в мире
канада
монтана
norad
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось закрыть часть воздушного пространства в штате Монтана, граничащем с Канадой, для поддержки операций министерства обороны, говорится в опубликованном в субботу вечером заявлении авиарегулятора."FAA закрыло часть воздушного пространства для поддержки операций министерства обороны. За более подробной информацией просим обращаться в Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)", - следует из заявления. Авиарегулятор не уточнил, о поддержке каких операций идет речь.Данное уведомление было опубликовано уже после того, как правительство Канады и Белый дом сообщили про сбитый в канадском небе беспилотный неопознанный объект.Как стало известно ранее, в субботу днем в результате совместных действий американских и канадских военных был сбит объект, чье назначение и происхождение до сих пор не раскрываются.
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в мире, канада, монтана, norad, faa
В мире, Канада, Монтана, NORAD, FAA
04:20 12.02.2023 (обновлено: 04:35 12.02.2023)
 
Авиарегулятор США закрыл часть воздушного пространства на границе с Канадой

В США закрыли часть воздушного пространства над Монтаной для поддержки операций Пентагона

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookГруппа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось закрыть часть воздушного пространства в штате Монтана, граничащем с Канадой, для поддержки операций министерства обороны, говорится в опубликованном в субботу вечером заявлении авиарегулятора.
"FAA закрыло часть воздушного пространства для поддержки операций министерства обороны. За более подробной информацией просим обращаться в Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)", - следует из заявления. Авиарегулятор не уточнил, о поддержке каких операций идет речь.
Данное уведомление было опубликовано уже после того, как правительство Канады и Белый дом сообщили про сбитый в канадском небе беспилотный неопознанный объект.
Как стало известно ранее, в субботу днем в результате совместных действий американских и канадских военных был сбит объект, чье назначение и происхождение до сих пор не раскрываются.
Авиадиспетчер за работой - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
03:16
В Белом доме рассказали о сбитом над Канадой неопознанном объекте
 
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