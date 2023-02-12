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В Белом доме рассказали о сбитом над Канадой неопознанном объекте
В Белом доме рассказали о сбитом над Канадой неопознанном объекте - РИА Новости, 12.02.2023
В Белом доме рассказали о сбитом над Канадой неопознанном объекте
Сбитый в небе над Канадой неопознанный объект был беспилотным, американские и канадские военные вели наблюдение за ним в течение последних суток, заявил в... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T03:16
2023-02-12T03:16
2023-02-12T03:16
в мире
канада
северная америка
джо байден
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Сбитый в небе над Канадой неопознанный объект был беспилотным, американские и канадские военные вели наблюдение за ним в течение последних суток, заявил в субботу Белый дом по итогам переговоров лидеров двух стран - президента Джо Байдена и премьер-министра Джастина Трюдо. Как сообщили в Белом доме, "по предосторожности и по рекомендации своих военных" президент Байден и премьер-министр Трюдо санкционировали нанесение удара по данному аппарату. "Президент уполномочил американские истребители в рамках NORAD провести операцию, после чего американский самолет F-22 сбил данный объект на территории Канады при тесной координации с канадскими властями", - следует из заявления. Помимо этого, Байден и Трюдо в ходе разговора указали на важность извлечения обломков сбитого неопознанного объекта, чтобы выяснить его назначение и страну происхождения. Лидеры двух стран также условились продолжать тесно сотрудничать в целях обнаружения и отслеживания подобных аппаратов в североамериканском воздушном пространстве.
https://ria.ru/20230210/aerostat-1851336157.html
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в мире, канада, северная америка, джо байден, джастин трюдо, norad
В мире, Канада, Северная Америка, Джо Байден, Джастин Трюдо, NORAD
В Белом доме рассказали о сбитом над Канадой неопознанном объекте
Белый дом: сбитый над Канадой объект был беспилотным, за ним наблюдали в течение суток
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Сбитый в небе над Канадой неопознанный объект был беспилотным, американские и канадские военные вели наблюдение за ним в течение последних суток, заявил в субботу Белый дом по итогам переговоров лидеров двух стран - президента Джо Байдена и премьер-министра Джастина Трюдо.
"Президент Байден ранее сегодня провел разговор с премьер-министром Трюдо о неопознанном беспилотном объекте в воздушном пространстве Северной Америки. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) внимательно отслеживало и контролировало перемещение объекта в течение последних 24 часов, и с момента обнаружения объекта президента постоянно информировала его команда по нацбезопасности", - проинформировали в американской администрации.
Как сообщили в Белом доме, "по предосторожности и по рекомендации своих военных" президент Байден и премьер-министр Трюдо санкционировали нанесение удара по данному аппарату. "Президент уполномочил американские истребители в рамках NORAD провести операцию, после чего американский самолет F-22 сбил данный объект на территории Канады при тесной координации с канадскими властями", - следует из заявления.
Помимо этого, Байден и Трюдо в ходе разговора указали на важность извлечения обломков сбитого неопознанного объекта, чтобы выяснить его назначение и страну происхождения. Лидеры двух стран также условились продолжать тесно сотрудничать в целях обнаружения и отслеживания подобных аппаратов в североамериканском воздушном пространстве.