https://ria.ru/20230212/ssha-1851474226.html

В Белом доме рассказали о сбитом над Канадой неопознанном объекте

В Белом доме рассказали о сбитом над Канадой неопознанном объекте - РИА Новости, 12.02.2023

В Белом доме рассказали о сбитом над Канадой неопознанном объекте

Сбитый в небе над Канадой неопознанный объект был беспилотным, американские и канадские военные вели наблюдение за ним в течение последних суток, заявил в... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T03:16

2023-02-12T03:16

2023-02-12T03:16

в мире

канада

северная америка

джо байден

джастин трюдо

norad

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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Сбитый в небе над Канадой неопознанный объект был беспилотным, американские и канадские военные вели наблюдение за ним в течение последних суток, заявил в субботу Белый дом по итогам переговоров лидеров двух стран - президента Джо Байдена и премьер-министра Джастина Трюдо. Как сообщили в Белом доме, "по предосторожности и по рекомендации своих военных" президент Байден и премьер-министр Трюдо санкционировали нанесение удара по данному аппарату. "Президент уполномочил американские истребители в рамках NORAD провести операцию, после чего американский самолет F-22 сбил данный объект на территории Канады при тесной координации с канадскими властями", - следует из заявления. Помимо этого, Байден и Трюдо в ходе разговора указали на важность извлечения обломков сбитого неопознанного объекта, чтобы выяснить его назначение и страну происхождения. Лидеры двух стран также условились продолжать тесно сотрудничать в целях обнаружения и отслеживания подобных аппаратов в североамериканском воздушном пространстве.

https://ria.ru/20230210/aerostat-1851336157.html

канада

северная америка

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в мире, канада, северная америка, джо байден, джастин трюдо, norad