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Эксперт: Запад попытается "пнуть" Россию в годовщину начала спецоперации - РИА Новости, 12.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851527810.html
Эксперт: Запад попытается "пнуть" Россию в годовщину начала спецоперации
Эксперт: Запад попытается "пнуть" Россию в годовщину начала спецоперации - РИА Новости, 12.02.2023
Эксперт: Запад попытается "пнуть" Россию в годовщину начала спецоперации
Западные страны попытаются в очередной раз "пнуть" Россию на Генеральной ассамблее (ГА) ООН в день годовщины начала спецоперации против Киева, резолюция будет... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:19
2023-02-12T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
генеральная ассамблея оон
богдан безпалько
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Западные страны попытаются в очередной раз "пнуть" Россию на Генеральной ассамблее (ГА) ООН в день годовщины начала спецоперации против Киева, резолюция будет носить необязательный характер, но голосование по ней продемонстрирует, кто является союзником РФ, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на документ в его распоряжении, заявило, что сторонники Украины распространили среди членов ООН проект антироссийской резолюции для голосования в ГА ООН в конце февраля, ее обсуждение запланировано на 23-е число, а голосование - поздно вечером в тот же день. При этом ранее официальный представитель председателя Генассамблеи всемирной организации Полина Кубиак сообщала, что 11-я чрезвычайная спецсессия ГА ООН, созванная в феврале 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине, возобновит работу 22 февраля. "Я допускаю, что попытаются еще раз пнуть нашу страну в годовщину начала специальной военной операции. Но я напомню, что в реальности было много специальных военных операций, интервенций, которые допускали западные страны против других суверенных государств. При этом почему-то Генассамблея ООН не устраивала подобных демаршей. А если и устраивала, то это не влияло на политику этих государств", - сказал эксперт. Он отметил, что Россия попытается заблокировать принятие такой резолюции, а если и не сможет, то ничего страшного не случится, поскольку резолюции носят чисто совещательный, рекомендательный характер. Безпалько подчеркнул, что голосование по резолюции покажет, кто является союзником России. По его мнению, среди стран, которые поддержат Россию на площадке ООН, окажутся Белоруссия, Армения, Казахстан, Сирия, Куба, КНДР, Иран, а также Эритрея и некоторые другие страны Африки. "Это те страны, которые недовольны диктатом Запада и повесткой, которую им навязывают", - добавил Безпалько. По его словам, России сейчас нужно выстраивать союзы с этими и другими государствами, а роли ООН в международных делах не стоит придавать такое значение, как раньше. При этом эксперт пояснил, что России нужно сохранить свои позиции в этой организации, даже несмотря на ее понизившееся значение. В новом проекте резолюции, как утверждает Ассошиэйтед Пресс, подчеркивается необходимость достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира" на Украине "как можно скорее" в соответствии с принципами Устава ООН. В проекте содержится призыв к членам ООН и международным организациям "удвоить поддержку дипломатических усилий" по достижению мира. Также агентство передает, что в проекте повторяется предыдущее требование ГА о том, чтобы Россия "немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои силы" за пределы "международно признанных границ Украины". Решения Генассамблеи носят лишь декларативный, рекомендательный характер.
https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849173931.html
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в мире, украина, оон, генеральная ассамблея оон, богдан безпалько, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Богдан Безпалько, Россия
15:19 12.02.2023
 
Эксперт: Запад попытается "пнуть" Россию в годовщину начала спецоперации

Политолог Безпалько: Запад попытается "пнуть" Россию в ООН в годовщину начала спецоперации

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Западные страны попытаются в очередной раз "пнуть" Россию на Генеральной ассамблее (ГА) ООН в день годовщины начала спецоперации против Киева, резолюция будет носить необязательный характер, но голосование по ней продемонстрирует, кто является союзником РФ, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на документ в его распоряжении, заявило, что сторонники Украины распространили среди членов ООН проект антироссийской резолюции для голосования в ГА ООН в конце февраля, ее обсуждение запланировано на 23-е число, а голосование - поздно вечером в тот же день. При этом ранее официальный представитель председателя Генассамблеи всемирной организации Полина Кубиак сообщала, что 11-я чрезвычайная спецсессия ГА ООН, созванная в феврале 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине, возобновит работу 22 февраля.
Лавров: Москва готовит материалы к годовщине спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 11:15Специальная военная операция на Украине
Лавров рассказал о подготовке материалов к годовщине спецоперации
"Я допускаю, что попытаются еще раз пнуть нашу страну в годовщину начала специальной военной операции. Но я напомню, что в реальности было много специальных военных операций, интервенций, которые допускали западные страны против других суверенных государств. При этом почему-то Генассамблея ООН не устраивала подобных демаршей. А если и устраивала, то это не влияло на политику этих государств", - сказал эксперт.
Он отметил, что Россия попытается заблокировать принятие такой резолюции, а если и не сможет, то ничего страшного не случится, поскольку резолюции носят чисто совещательный, рекомендательный характер. Безпалько подчеркнул, что голосование по резолюции покажет, кто является союзником России. По его мнению, среди стран, которые поддержат Россию на площадке ООН, окажутся Белоруссия, Армения, Казахстан, Сирия, Куба, КНДР, Иран, а также Эритрея и некоторые другие страны Африки. "Это те страны, которые недовольны диктатом Запада и повесткой, которую им навязывают", - добавил Безпалько.
По его словам, России сейчас нужно выстраивать союзы с этими и другими государствами, а роли ООН в международных делах не стоит придавать такое значение, как раньше. При этом эксперт пояснил, что России нужно сохранить свои позиции в этой организации, даже несмотря на ее понизившееся значение.
В новом проекте резолюции, как утверждает Ассошиэйтед Пресс, подчеркивается необходимость достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира" на Украине "как можно скорее" в соответствии с принципами Устава ООН. В проекте содержится призыв к членам ООН и международным организациям "удвоить поддержку дипломатических усилий" по достижению мира. Также агентство передает, что в проекте повторяется предыдущее требование ГА о том, чтобы Россия "немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои силы" за пределы "международно признанных границ Украины". Решения Генассамблеи носят лишь декларативный, рекомендательный характер.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 12:09Специальная военная операция на Украине
Песков ответил, планируются ли мероприятия к годовщине начала спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаООНГенеральная Ассамблея ООНБогдан БезпалькоРоссия
 
 
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