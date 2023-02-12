https://ria.ru/20230212/soledar-1851518722.html
Жители Артемовска рассказали, как украинские войска выселяли их из города
Жители Артемовска рассказали, как украинские войска выселяли их из города - РИА Новости, 12.02.2023
Жители Артемовска рассказали, как украинские войска выселяли их из города
Эвакуированные гражданские лица из Артемовска рассказали в интервью РИА Новости о том, как украинские войска заставляли их покидать свои дома. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:10
2023-02-12T14:10
2023-02-12T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
соледар
киев
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Эвакуированные гражданские лица из Артемовска рассказали в интервью РИА Новости о том, как украинские войска заставляли их покидать свои дома. "Свет расстреливали (выключили электричество - ред.), по-настоящему расстреливали они. С минометов. Провода, трансформаторы расстреливались специально, чтобы нас выжить, чтобы мы уехали или в Киев (или - ред.) там куда. Но, чтобы выжить нас отсюда. Они (украинские войска) сказали, что это "жесткая эвакуация", так беженцы из Артемовска Василий Викторович и Александра Николаевна описывают невыносимые условия проживания, которые специально устраивали украинские войска для того, чтобы выселить местных жителей. Кроме того, по словам эвакуированных жителей, украинские войска размещались в жилых домах. При этом у проживавших там людей не спрашивали разрешения. Украинская армия размещала в городе людей и технику, а местные жители не могли этому сопротивляться, потому что они были безоружными."Это весь Артемовск скажет, потому что все это видели", - дополнил местный житель.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
соледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, соледар, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Соледар, Киев
14:10 12.02.2023 (обновлено: 19:56 12.02.2023)
Жители Артемовска рассказали, как украинские войска выселяли их из города
Эвакуированные жители Артемовска рассказали, как украинские войска выселяли их из города
ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости.
Эвакуированные гражданские лица из Артемовска рассказали
в интервью РИА Новости о том, как украинские войска заставляли их покидать свои дома.
"Свет расстреливали (выключили электричество - ред.), по-настоящему расстреливали они. С минометов. Провода, трансформаторы расстреливались специально, чтобы нас выжить, чтобы мы уехали или в Киев
(или - ред.) там куда. Но, чтобы выжить нас отсюда. Они (украинские войска) сказали, что это "жесткая эвакуация", так беженцы из Артемовска Василий Викторович и Александра Николаевна описывают невыносимые условия проживания, которые специально устраивали украинские войска для того, чтобы выселить местных жителей.
Кроме того, по словам эвакуированных жителей, украинские войска размещались в жилых домах. При этом у проживавших там людей не спрашивали разрешения. Украинская армия размещала в городе людей и технику, а местные жители не могли этому сопротивляться, потому что они были безоружными.
"Это весь Артемовск скажет, потому что все это видели", - дополнил местный житель.
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.