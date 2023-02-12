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Жители Артемовска рассказали, как украинские войска выселяли их из города

Жители Артемовска рассказали, как украинские войска выселяли их из города - РИА Новости, 12.02.2023

Жители Артемовска рассказали, как украинские войска выселяли их из города

Эвакуированные гражданские лица из Артемовска рассказали в интервью РИА Новости о том, как украинские войска заставляли их покидать свои дома. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:10

2023-02-12T14:10

2023-02-12T19:56

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Эвакуированные гражданские лица из Артемовска рассказали в интервью РИА Новости о том, как украинские войска заставляли их покидать свои дома. "Свет расстреливали (выключили электричество - ред.), по-настоящему расстреливали они. С минометов. Провода, трансформаторы расстреливались специально, чтобы нас выжить, чтобы мы уехали или в Киев (или - ред.) там куда. Но, чтобы выжить нас отсюда. Они (украинские войска) сказали, что это "жесткая эвакуация", так беженцы из Артемовска Василий Викторович и Александра Николаевна описывают невыносимые условия проживания, которые специально устраивали украинские войска для того, чтобы выселить местных жителей. Кроме того, по словам эвакуированных жителей, украинские войска размещались в жилых домах. При этом у проживавших там людей не спрашивали разрешения. Украинская армия размещала в городе людей и технику, а местные жители не могли этому сопротивляться, потому что они были безоружными."Это весь Артемовск скажет, потому что все это видели", - дополнил местный житель.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, соледар, киев