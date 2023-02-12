https://ria.ru/20230212/soledar-1851513831.html
Очевидец рассказал, как украинские военные уничтожали Артемовск
Очевидец рассказал, как украинские военные уничтожали Артемовск - РИА Новости, 12.02.2023
Очевидец рассказал, как украинские военные уничтожали Артемовск
Отступавшие из ряда районов Артемовска украинские военные уничтожали уцелевшие здания и объекты транспортной инфраструктуры, выдавая это за действия российской... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:34
2023-02-12T13:34
2023-02-12T19:57
соледар
россия
безопасность
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Отступавшие из ряда районов Артемовска украинские военные уничтожали уцелевшие здания и объекты транспортной инфраструктуры, выдавая это за действия российской стороны, рассказал РИА Новости эвакуированный из города местный житель. "Возвращался с базара – мост взорван. Они (уничтожившие объект - ред.) не представились, они только говорили... не чисто на русском языке. Но было слышно, что (среди них есть - ред.) американцы, потому что там была темнокожая женщина (репортер - ред.). Они просили, чтобы назвали там, что это русские", - сказал житель Соледара, представившийся Василием Викторовичем. По его словам, такими действиями российскую армию хотели обвинить в уничтожении гражданских объектов. "У нас есть улица Артема. Там они с магниевых зажигалок (зажигательными снарядами - ред.) сжигали дома. И тоже просили назвать, что это русские А там женщина одна начала орать на них: какие русские, вы же хорошо видите, кто это делает!" - сказал собеседник агентства.Эвакуированный рассказал, что украинская армия целенаправленно разбивала дома, запугивая мирных жителей."Целенаправленно они разбивали дома. Нам нельзя было по телефону разговаривать, лишнее скажешь – прилет", - подтвердила его слова жительница города Александра Николаевна.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230212/soledar-1851509022.html
https://ria.ru/20230130/soledar-1848321845.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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соледар, россия, безопасность
Соледар, Россия, Безопасность
13:34 12.02.2023 (обновлено: 19:57 12.02.2023)
Очевидец рассказал, как украинские военные уничтожали Артемовск
Очевидец: уходивший из Артемовска противник рушил город, выдавая это за действия России
ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Отступавшие из ряда районов Артемовска украинские военные уничтожали уцелевшие здания и объекты транспортной инфраструктуры, выдавая это за действия российской стороны, рассказал РИА Новости эвакуированный из города местный житель.
"Возвращался с базара – мост взорван. Они (уничтожившие объект - ред.) не представились, они только говорили... не чисто на русском языке. Но было слышно, что (среди них есть - ред.) американцы, потому что там была темнокожая женщина (репортер - ред.). Они просили, чтобы назвали там, что это русские", - сказал житель Соледара, представившийся Василием Викторовичем.
По его словам, такими действиями российскую армию хотели обвинить в уничтожении гражданских объектов.
"У нас есть улица Артема. Там они с магниевых зажигалок (зажигательными снарядами - ред.) сжигали дома. И тоже просили назвать, что это русские А там женщина одна начала орать на них: какие русские, вы же хорошо видите, кто это делает!" - сказал собеседник агентства.
Эвакуированный рассказал, что украинская армия целенаправленно разбивала дома, запугивая мирных жителей.
"Целенаправленно они разбивали дома. Нам нельзя было по телефону разговаривать, лишнее скажешь – прилет", - подтвердила его слова жительница города Александра Николаевна.
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.