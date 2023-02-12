https://ria.ru/20230212/soledar-1851513831.html

Очевидец рассказал, как украинские военные уничтожали Артемовск

Очевидец рассказал, как украинские военные уничтожали Артемовск - РИА Новости, 12.02.2023

Очевидец рассказал, как украинские военные уничтожали Артемовск

Отступавшие из ряда районов Артемовска украинские военные уничтожали уцелевшие здания и объекты транспортной инфраструктуры, выдавая это за действия российской... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T13:34

2023-02-12T13:34

2023-02-12T19:57

соледар

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844555796_0:183:2733:1720_1920x0_80_0_0_cf8a8c2572f99a9ccfe909b6aceebc04.jpg

ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Отступавшие из ряда районов Артемовска украинские военные уничтожали уцелевшие здания и объекты транспортной инфраструктуры, выдавая это за действия российской стороны, рассказал РИА Новости эвакуированный из города местный житель. "Возвращался с базара – мост взорван. Они (уничтожившие объект - ред.) не представились, они только говорили... не чисто на русском языке. Но было слышно, что (среди них есть - ред.) американцы, потому что там была темнокожая женщина (репортер - ред.). Они просили, чтобы назвали там, что это русские", - сказал житель Соледара, представившийся Василием Викторовичем. По его словам, такими действиями российскую армию хотели обвинить в уничтожении гражданских объектов. "У нас есть улица Артема. Там они с магниевых зажигалок (зажигательными снарядами - ред.) сжигали дома. И тоже просили назвать, что это русские А там женщина одна начала орать на них: какие русские, вы же хорошо видите, кто это делает!" - сказал собеседник агентства.Эвакуированный рассказал, что украинская армия целенаправленно разбивала дома, запугивая мирных жителей."Целенаправленно они разбивали дома. Нам нельзя было по телефону разговаривать, лишнее скажешь – прилет", - подтвердила его слова жительница города Александра Николаевна.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230212/soledar-1851509022.html

https://ria.ru/20230130/soledar-1848321845.html

соледар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

соледар, россия, безопасность