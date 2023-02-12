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Беженцы из Артемовска рассказали о мародерстве украинских солдат - РИА Новости, 12.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Беженцы из Артемовска рассказали о мародерстве украинских солдат
Беженцы из Артемовска рассказали о мародерстве украинских солдат - РИА Новости, 12.02.2023
Беженцы из Артемовска рассказали о мародерстве украинских солдат
Эвакуированные в ЛНР мирные жители Артемовска рассказали РИА Новости о массовом мародерстве среди отступавших из города украинских военных. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T12:55
2023-02-12T19:22
специальная военная операция на украине
в мире
соледар
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 12 фев — РИА Новости. Эвакуированные в ЛНР мирные жители Артемовска рассказали РИА Новости о массовом мародерстве среди отступавших из города украинских военных. Кроме того, по его словам, украинские военные без разрешения жильцов занимали квартиры. "Срывают замки, заходят (украинские солдаты. — Прим. ред.), два дня там живут. Через два дня прилет, взорвано. &lt;...&gt; Ничего нет, дом разрушен", — рассказал житель Артемовска. Он добавил, что его вместе со спутницей эвакуировали в январе, после того как город освободила "Группа Вагнера" при поддержке Вооруженных сил России. Горожан вывезли в безопасное место и расселили в местах временного размещения."У нас на улице они входили в дома, выбивали двери. Они не спрашивали никого. А что ему скажешь, он с автоматом", - рассказал житель города.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
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Беженцы из Артемовска о мародерстве украинских военных
Беженцы из Артемовска рассказали РИА Новости о мародерстве украинских военных в городе.
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в мире, соледар, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Соледар, Луганская Народная Республика, Россия
12:55 12.02.2023 (обновлено: 19:22 12.02.2023)
 
Беженцы из Артемовска рассказали о мародерстве украинских солдат

Эвакуированные в ЛНР жители Артемовска рассказали о мародерстве украинских солдат

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ЛУГАНСК, 12 фев — РИА Новости. Эвакуированные в ЛНР мирные жители Артемовска рассказали РИА Новости о массовом мародерстве среди отступавших из города украинских военных.

"Вижу: (едет) машина, нагруженная холодильниками, стиральными машинами, матрасами. <...> И заметно было, что это не из магазина — все бэушное, из квартир", — рассказал один из эвакуированных, представившийся Василием Викторовичем.

Кроме того, по его словам, украинские военные без разрешения жильцов занимали квартиры.
"Срывают замки, заходят (украинские солдаты. — Прим. ред.), два дня там живут. Через два дня прилет, взорвано. <...> Ничего нет, дом разрушен", — рассказал житель Артемовска.
Он добавил, что его вместе со спутницей эвакуировали в январе, после того как город освободила "Группа Вагнера" при поддержке Вооруженных сил России. Горожан вывезли в безопасное место и расселили в местах временного размещения.
"У нас на улице они входили в дома, выбивали двери. Они не спрашивали никого. А что ему скажешь, он с автоматом", - рассказал житель города.
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
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