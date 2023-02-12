https://ria.ru/20230212/soledar-1851509022.html

Беженцы из Артемовска рассказали о мародерстве украинских солдат

Беженцы из Артемовска рассказали о мародерстве украинских солдат - РИА Новости, 12.02.2023

Беженцы из Артемовска рассказали о мародерстве украинских солдат

Эвакуированные в ЛНР мирные жители Артемовска рассказали РИА Новости о массовом мародерстве среди отступавших из города украинских военных. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T12:55

2023-02-12T12:55

2023-02-12T19:22

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ЛУГАНСК, 12 фев — РИА Новости. Эвакуированные в ЛНР мирные жители Артемовска рассказали РИА Новости о массовом мародерстве среди отступавших из города украинских военных. Кроме того, по его словам, украинские военные без разрешения жильцов занимали квартиры. "Срывают замки, заходят (украинские солдаты. — Прим. ред.), два дня там живут. Через два дня прилет, взорвано. <...> Ничего нет, дом разрушен", — рассказал житель Артемовска. Он добавил, что его вместе со спутницей эвакуировали в январе, после того как город освободила "Группа Вагнера" при поддержке Вооруженных сил России. Горожан вывезли в безопасное место и расселили в местах временного размещения."У нас на улице они входили в дома, выбивали двери. Они не спрашивали никого. А что ему скажешь, он с автоматом", - рассказал житель города.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

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Беженцы из Артемовска о мародерстве украинских военных Беженцы из Артемовска рассказали РИА Новости о мародерстве украинских военных в городе. 2023-02-12T12:55 true PT1M41S

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Варвара Скокшина

в мире, соледар, луганская народная республика, россия