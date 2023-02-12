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Глава ВОЗ посетит сирийскую провинцию Идлиб - РИА Новости, 12.02.2023
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Глава ВОЗ посетит сирийскую провинцию Идлиб
Глава ВОЗ посетит сирийскую провинцию Идлиб - РИА Новости, 12.02.2023
Глава ВОЗ посетит сирийскую провинцию Идлиб
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отправится в неподконтрольную официальным властям сирийскую провинцию РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T19:34
2023-02-12T19:47
в мире
идлиб (мухафаза)
сирия
турция
тедрос адханом гебрейесус
воз
сильное землетрясение в турции и сирии
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ЖЕНЕВА, 12 фев – РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отправится в неподконтрольную официальным властям сирийскую провинцию Идлиб. По данным ВОЗ, около 8,5 тысячи человек погибли в Сирии в результате землетрясения. Ранее губернатор Идлиба Саир Сальхаб заявил, что сирийские власти готовы доставить в неподконтрольную официальным властям провинцию Идлиб необходимую гуманитарную помощь в связи с землетрясением, однако боевики препятствуют этому. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли 29 605 человек.
идлиб (мухафаза)
сирия
турция
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ
Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ
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в мире, идлиб (мухафаза), сирия, турция, тедрос адханом гебрейесус, воз, сильное землетрясение в турции и сирии, видео
В мире, Идлиб (мухафаза), Сирия, Турция, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Глава ВОЗ посетит сирийскую провинцию Идлиб
ЖЕНЕВА, 12 фев – РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отправится в неподконтрольную официальным властям сирийскую провинцию Идлиб.
2023-02-12T19:34
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19:34 12.02.2023 (обновлено: 19:47 12.02.2023)
 
Глава ВОЗ посетит сирийскую провинцию Идлиб

Глава ВОЗ Тедрос посетит неподконтрольную официальным властям сирийскую провинцию Идлиб

© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 фев – РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отправится в неподконтрольную официальным властям сирийскую провинцию Идлиб.
"Я жду отправления через линию фронта на северо-запад (провинция Идлиб – ред.), где, как нам сказали, последствия еще хуже", - уточнил Тедрос на брифинге.
По данным ВОЗ, около 8,5 тысячи человек погибли в Сирии в результате землетрясения.
Ранее губернатор Идлиба Саир Сальхаб заявил, что сирийские власти готовы доставить в неподконтрольную официальным властям провинцию Идлиб необходимую гуманитарную помощь в связи с землетрясением, однако боевики препятствуют этому.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли 29 605 человек.
 
В миреИдлиб (мухафаза)СирияТурцияТедрос Адханом ГебрейесусВОЗСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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