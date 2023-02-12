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Глава ВОЗ посетит сирийскую провинцию Идлиб

Глава ВОЗ посетит сирийскую провинцию Идлиб - РИА Новости, 12.02.2023

Глава ВОЗ посетит сирийскую провинцию Идлиб

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отправится в неподконтрольную официальным властям сирийскую провинцию РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T19:34

2023-02-12T19:34

2023-02-12T19:47

в мире

идлиб (мухафаза)

сирия

турция

тедрос адханом гебрейесус

воз

сильное землетрясение в турции и сирии

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ЖЕНЕВА, 12 фев – РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отправится в неподконтрольную официальным властям сирийскую провинцию Идлиб. По данным ВОЗ, около 8,5 тысячи человек погибли в Сирии в результате землетрясения. Ранее губернатор Идлиба Саир Сальхаб заявил, что сирийские власти готовы доставить в неподконтрольную официальным властям провинцию Идлиб необходимую гуманитарную помощь в связи с землетрясением, однако боевики препятствуют этому. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли 29 605 человек.

идлиб (мухафаза)

сирия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ 2023-02-12T19:34 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, идлиб (мухафаза), сирия, турция, тедрос адханом гебрейесус, воз, сильное землетрясение в турции и сирии, видео