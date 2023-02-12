19:34 12.02.2023 (обновлено: 19:47 12.02.2023)
Глава ВОЗ посетит сирийскую провинцию Идлиб
Глава ВОЗ Тедрос посетит неподконтрольную официальным властям сирийскую провинцию Идлиб
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 фев – РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отправится в неподконтрольную официальным властям сирийскую провинцию Идлиб.
"Я жду отправления через линию фронта на северо-запад (провинция Идлиб – ред.), где, как нам сказали, последствия еще хуже", - уточнил Тедрос на брифинге.
По данным ВОЗ, около 8,5 тысячи человек погибли в Сирии в результате землетрясения.
Ранее губернатор Идлиба Саир Сальхаб заявил, что сирийские власти готовы доставить в неподконтрольную официальным властям провинцию Идлиб необходимую гуманитарную помощь в связи с землетрясением, однако боевики препятствуют этому.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли 29 605 человек.