https://ria.ru/20230212/siriya-1851511518.html
Боевики ИГ* в Сирии убили четырех человек под Пальмирой
Боевики ИГ* в Сирии убили четырех человек под Пальмирой - РИА Новости, 12.02.2023
Боевики ИГ* в Сирии убили четырех человек под Пальмирой
Четыре человека убиты и 10 получили ранения в результате обстрела со стороны террористов из международной группировки ИГ* к югу от сирийского города Пальмира,... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:18
2023-02-12T13:18
2023-02-12T13:27
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КАИР, 12 фев - РИА Новости. Четыре человека убиты и 10 получили ранения в результате обстрела со стороны террористов из международной группировки ИГ* к югу от сирийского города Пальмира, сообщает государственное агентство SANA. "Четыре человека, в том числе которых женщина, были убиты, еще 10 получили ранения в результате обстрела со стороны террористической организации ИГ* к югу от города Пальмира, в сельской местности сирийской провинции Хомс", - говорится в сообщении. Отмечается, что нападение было совершено в 70 километрах к югу от Пальмиры, где местные жители занимались сбором трюфелей.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пальмира, сирия, исламское государство
В мире, Пальмира, Сирия, Исламское государство
13:18 12.02.2023 (обновлено: 13:27 12.02.2023)
Боевики ИГ* в Сирии убили четырех человек под Пальмирой
SANA: боевики ИГ в Сирии убили четырех человек, собиравших трюфели под Пальмирой
КАИР, 12 фев - РИА Новости.
Четыре человека убиты и 10 получили ранения в результате обстрела со стороны террористов из международной группировки ИГ* к югу от сирийского города Пальмира, сообщает государственное агентство SANA
.
"Четыре человека, в том числе которых женщина, были убиты, еще 10 получили ранения в результате обстрела со стороны террористической организации ИГ* к югу от города Пальмира, в сельской местности сирийской провинции Хомс", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нападение было совершено в 70 километрах к югу от Пальмиры, где местные жители занимались сбором трюфелей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.