https://ria.ru/20230212/siriya-1851511518.html

Боевики ИГ* в Сирии убили четырех человек под Пальмирой

Боевики ИГ* в Сирии убили четырех человек под Пальмирой - РИА Новости, 12.02.2023

Боевики ИГ* в Сирии убили четырех человек под Пальмирой

Четыре человека убиты и 10 получили ранения в результате обстрела со стороны террористов из международной группировки ИГ* к югу от сирийского города Пальмира,... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T13:18

2023-02-12T13:18

2023-02-12T13:27

в мире

пальмира

сирия

исламское государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355961_0:280:2016:1414_1920x0_80_0_0_9459816ac501a45e4947bebbd6f07d16.jpg

КАИР, 12 фев - РИА Новости. Четыре человека убиты и 10 получили ранения в результате обстрела со стороны террористов из международной группировки ИГ* к югу от сирийского города Пальмира, сообщает государственное агентство SANA. "Четыре человека, в том числе которых женщина, были убиты, еще 10 получили ранения в результате обстрела со стороны террористической организации ИГ* к югу от города Пальмира, в сельской местности сирийской провинции Хомс", - говорится в сообщении. Отмечается, что нападение было совершено в 70 километрах к югу от Пальмиры, где местные жители занимались сбором трюфелей.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230111/vzryv-1844264004.html

пальмира

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пальмира, сирия, исламское государство