https://ria.ru/20230212/sigarety-1851479176.html
Эксперты объяснили снижение поставок сигарет в Россию
Эксперты объяснили снижение поставок сигарет в Россию - РИА Новости, 12.02.2023
Эксперты объяснили снижение поставок сигарет в Россию
Снижение поставок сигарет и стиков на территорию России может говорить об уменьшении потребления табачной продукции, такое мнение высказали опрошенные РИА... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T06:38
2023-02-12T06:38
2023-02-12T06:39
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Снижение поставок сигарет и стиков на территорию России может говорить об уменьшении потребления табачной продукции, такое мнение высказали опрошенные РИА Новости эксперты. Согласно отчетности одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI), по итогам 2022 года компания сократила объем отгрузок сигарет и стиков для систем нагревания табака в Россию на 6%, до 64,693 миллиарда единиц. "Эта тенденция снижения, скорее всего, показывает общее снижение потребления стиков и других табачных изделий. По многим табачным категориям в 2022 произошло падение. Это связано, во-первых, с падением реальных доходов населения, во-вторых, в определенных категориях - с ростом контрабанды и контрафакта", - сообщил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов. Президент ассоциации "Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем" (ПАУРРЕНС) Лев Григорьев в свою очередь обратил внимание, что PMI таким образом сохранил свою долю на рынке. "По информации от того же Philip Morris, рынок сигарет в РФ за 2022 году снизился на 6%. Это обычная цифра снижения в год", - добавил он. Компания Philip Morris открылась в Лондоне в 1847 году. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании - Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие. PMI также принадлежит бренд систем нагревания табака IQOS.
https://ria.ru/20230203/sigarety-1849412830.html
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россия, лондон, лозанна, экономика
Россия, Лондон, Лозанна, Экономика
06:38 12.02.2023 (обновлено: 06:39 12.02.2023)
Эксперты объяснили снижение поставок сигарет в Россию
Эксперты: снижение поставок сигарет в Россию может говорить об уменьшении их потребления
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Снижение поставок сигарет и стиков на территорию России может говорить об уменьшении потребления табачной продукции, такое мнение высказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Согласно отчетности одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI), по итогам 2022 года компания сократила объем отгрузок сигарет и стиков для систем нагревания табака в Россию на 6%, до 64,693 миллиарда единиц.
"Эта тенденция снижения, скорее всего, показывает общее снижение потребления стиков и других табачных изделий. По многим табачным категориям в 2022 произошло падение. Это связано, во-первых, с падением реальных доходов населения, во-вторых, в определенных категориях - с ростом контрабанды и контрафакта", - сообщил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.
Президент ассоциации "Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем" (ПАУРРЕНС) Лев Григорьев в свою очередь обратил внимание, что PMI таким образом сохранил свою долю на рынке. "По информации от того же Philip Morris, рынок сигарет в РФ за 2022 году снизился на 6%. Это обычная цифра снижения в год", - добавил он.
Компания Philip Morris открылась в Лондоне
в 1847 году. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне
. В числе брендов компании - Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие. PMI также принадлежит бренд систем нагревания табака IQOS.