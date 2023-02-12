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Сенатор рассказал о позиции властей США по сбитым над Аляской объектам - РИА Новости, 12.02.2023
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Сенатор рассказал о позиции властей США по сбитым над Аляской объектам
Сенатор рассказал о позиции властей США по сбитым над Аляской объектам - РИА Новости, 12.02.2023
Сенатор рассказал о позиции властей США по сбитым над Аляской объектам
Власти США полагают, что летающие объекты, обнаруженные и сбитые над американским штатом Аляска и Канадой, представляют собой воздушные шары, сказал в... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T18:01
2023-02-12T18:06
в мире
аляска
сша
чак шумер
канада
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Власти США полагают, что летающие объекты, обнаруженные и сбитые над американским штатом Аляска и Канадой, представляют собой воздушные шары, сказал в телеинтервью лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Американские военные пока отказываются говорить, что конкретно перехватили истребители над Аляской и Канадой, кому эти объекты принадлежали и с какой целью были запущены в воздух. Ранее американцы сбили над Атлантикой китайский аэростат. "Я думаю, что китайцы унижены", - сказал по этому поводу Шумер, предположив, что им придется свернуть свою аэростатную шпионскую программу. Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. А в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американские военные сбили еще один "высотный объект", вошедший в воздушное пространство США над штатом Аляска.
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в мире, аляска, сша, чак шумер, канада, джон кирби
В мире, Аляска, США, Чак Шумер, Канада, Джон Кирби
18:01 12.02.2023 (обновлено: 18:06 12.02.2023)
 
Сенатор рассказал о позиции властей США по сбитым над Аляской объектам

Американский сенатор Шумер: власти считают сбитые над Аляской объекты воздушными шарами

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Власти США полагают, что летающие объекты, обнаруженные и сбитые над американским штатом Аляска и Канадой, представляют собой воздушные шары, сказал в телеинтервью лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.
"Они считают, что это были они (воздушные шары - ред.), но намного меньшие, чем первый", - сказал Шумер в эфире телеканала ABC.
Американские военные пока отказываются говорить, что конкретно перехватили истребители над Аляской и Канадой, кому эти объекты принадлежали и с какой целью были запущены в воздух.
Ранее американцы сбили над Атлантикой китайский аэростат. "Я думаю, что китайцы унижены", - сказал по этому поводу Шумер, предположив, что им придется свернуть свою аэростатную шпионскую программу.
Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. А в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американские военные сбили еще один "высотный объект", вошедший в воздушное пространство США над штатом Аляска.
Экран РЛС - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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В миреАляскаСШАЧак ШумерКанадаДжон Кирби
 
 
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