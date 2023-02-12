https://ria.ru/20230212/shary-1851546392.html

Сенатор рассказал о позиции властей США по сбитым над Аляской объектам

Сенатор рассказал о позиции властей США по сбитым над Аляской объектам - РИА Новости, 12.02.2023

Сенатор рассказал о позиции властей США по сбитым над Аляской объектам

Власти США полагают, что летающие объекты, обнаруженные и сбитые над американским штатом Аляска и Канадой, представляют собой воздушные шары, сказал в... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T18:01

2023-02-12T18:01

2023-02-12T18:06

в мире

аляска

сша

чак шумер

канада

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Власти США полагают, что летающие объекты, обнаруженные и сбитые над американским штатом Аляска и Канадой, представляют собой воздушные шары, сказал в телеинтервью лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Американские военные пока отказываются говорить, что конкретно перехватили истребители над Аляской и Канадой, кому эти объекты принадлежали и с какой целью были запущены в воздух. Ранее американцы сбили над Атлантикой китайский аэростат. "Я думаю, что китайцы унижены", - сказал по этому поводу Шумер, предположив, что им придется свернуть свою аэростатную шпионскую программу. Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. А в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американские военные сбили еще один "высотный объект", вошедший в воздушное пространство США над штатом Аляска.

https://ria.ru/20230212/ssha-1851476923.html

аляска

сша

канада

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в мире, аляска, сша, чак шумер, канада, джон кирби