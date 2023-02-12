18:01 12.02.2023 (обновлено: 18:06 12.02.2023)
Сенатор рассказал о позиции властей США по сбитым над Аляской объектам
Американский сенатор Шумер: власти считают сбитые над Аляской объекты воздушными шарами
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Власти США полагают, что летающие объекты, обнаруженные и сбитые над американским штатом Аляска и Канадой, представляют собой воздушные шары, сказал в телеинтервью лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.
"Они считают, что это были они (воздушные шары - ред.), но намного меньшие, чем первый", - сказал Шумер в эфире телеканала ABC.
Американские военные пока отказываются говорить, что конкретно перехватили истребители над Аляской и Канадой, кому эти объекты принадлежали и с какой целью были запущены в воздух.
Ранее американцы сбили над Атлантикой китайский аэростат. "Я думаю, что китайцы унижены", - сказал по этому поводу Шумер, предположив, что им придется свернуть свою аэростатную шпионскую программу.
Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. А в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американские военные сбили еще один "высотный объект", вошедший в воздушное пространство США над штатом Аляска.